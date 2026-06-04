実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏（53）から“果たし状”を叩き付けられた件について言及した。堀江は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」に出演し、格闘技大会「BreakingDown（ブレイキングダウン）」への参戦に意欲を示す場面があった。そこで「ずっと前から言ってるじゃん。ひろゆきとだったらやるよ、2分2ラウンドで」と宣言し、スタジ