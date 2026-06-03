実業家・堀江貴文氏（53）が3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」に出演し、あの人気ユーチューバーに怒りをにじませる場面があった。同イベントに出場が決まったプロデューサー・和田悟氏から「堀江さん!そろそろブレイキングダウンお待ちしてます」という提案があった。これを受けて、堀江氏は戦いたい相手としてユーチューバー・SUSURUを名指しし「あいつも相当ひどいからね」と眉をひそめた。「うちの