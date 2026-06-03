実業家の堀江貴文氏が３日、ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」で、元２ちゃんねる管理人のひろゆき氏や料理研究家のリュウジ氏、ラーメンＹｏｕＴｕｂｅｒのＳＵＳＵＲＵ氏らとリング上での対戦を要求した。リアルバリューの演出を務める和田悟氏が１分間格闘技「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に挑戦することが発表され、和田氏からブレイキングダウン参戦を打診された堀江氏