なぜあの子は自立するのか？学習カウンセラーが見た“すごい母親”の共通点
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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「お母さんすごいと感じる家庭の共通点」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、子どもの自立を促す親の「距離感」の重要性と、現代の子育てにおける課題について提言している。
高松氏はまず、中学生や高校生になってもうまく自立できず、大学受験の志望校すら自分で選べない子どもが存在する現状を指摘した。その上で、これまで見てきた中で「このお母さんすごい」と思う共通点は、子どもの自立をうまく手助けしており、「子どもとの距離感を作るのが上手」だと分析した。
距離感の作り方については、物理的距離と精神的距離の2つの側面から解説を展開した。
子どもの成長に伴い、歩行時や公園での遊びにおいて物理的に手を離していくのと同様に、精神的な面でも少しずつ決断を子どもに委ねていく必要があると語る。些細なこと、小さいことは自分で決断させて、いわゆる親離れ・子離れの重要性を説いた。
また、決断を委ねる際の注意点として、失敗しても深刻な事態にならない範囲で、子ども自身に選択させ、その結果に対する責任を負わせる経験が不可欠だと主張している。
最後に高松氏は、現代の子育て事情に触れ、親が子どもの将来に対して過度な責任を背負いすぎている傾向に警鐘を鳴らした。子育てにおいては、子どもの成長とともに、親自身が少しずつ手を離していくことが重要であると指摘。過干渉に陥るリスクにも言及し、「どこまで委ねるべきか迷ったときこそ、子ども自身に自由に決断させることが、真の自立を促す」と視聴者にメッセージを送った。
高松氏はまず、中学生や高校生になってもうまく自立できず、大学受験の志望校すら自分で選べない子どもが存在する現状を指摘した。その上で、これまで見てきた中で「このお母さんすごい」と思う共通点は、子どもの自立をうまく手助けしており、「子どもとの距離感を作るのが上手」だと分析した。
距離感の作り方については、物理的距離と精神的距離の2つの側面から解説を展開した。
子どもの成長に伴い、歩行時や公園での遊びにおいて物理的に手を離していくのと同様に、精神的な面でも少しずつ決断を子どもに委ねていく必要があると語る。些細なこと、小さいことは自分で決断させて、いわゆる親離れ・子離れの重要性を説いた。
また、決断を委ねる際の注意点として、失敗しても深刻な事態にならない範囲で、子ども自身に選択させ、その結果に対する責任を負わせる経験が不可欠だと主張している。
最後に高松氏は、現代の子育て事情に触れ、親が子どもの将来に対して過度な責任を背負いすぎている傾向に警鐘を鳴らした。子育てにおいては、子どもの成長とともに、親自身が少しずつ手を離していくことが重要であると指摘。過干渉に陥るリスクにも言及し、「どこまで委ねるべきか迷ったときこそ、子ども自身に自由に決断させることが、真の自立を促す」と視聴者にメッセージを送った。
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