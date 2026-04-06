ＪＲ呉駅にあるみどりの窓口が来月末で閉鎖となります。利用者からはさまざまな声が聞かれました。

若森明日香記者「呉駅に来ています。日中からこの時間帯、緑の窓口は閉じられているそうなんですが５月３１日で閉鎖となります」

特急券や定期券、新幹線の指定席券の購入など対面でやりとりができる「みどりの窓口」。ＪＲ呉駅では来月末で閉鎖となります。

１０代男性「大学通学の区間が変わるから上書きしに来ました。広島駅に行ったらあるので仕方ない」

福岡に出張「だいたい出張前に交通費の精算で使っていた。経路とかをしっかり教えてくれるところがあるのでそこが良かった。慣れるしかないですね」

ＪＲ西日本によりますと人手不足やネット予約の普及などが背景にあるといいます。

若森記者「みどり窓口の閉鎖後にはすぐ近くにあるこちらのみどりの券売機プラスでサービスの対応となります」

午前中にみどりの窓口で新幹線のチケットを購入したものの、予定が白紙となり払い戻しに来たこちらの女性…

「大変ですよ。ネットといっても私たちはできないからどうすればいいじゃろうか」

呉駅では日中の時間帯はみどりの窓口を閉じていて、新学期シーズンでの定期券購入やＧＷのチケット購入などで券売機には列が。

閉鎖は来月３１日です。