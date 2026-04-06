三重県亀山市の新名神高速道路で３月に発生した多重事故で、県警は６日、死亡した６人の身元を発表した。

このうち５人は家族で、観光目的で関西方面に向かっていたとみられる。

５人はミニバンに乗り、静岡県袋井市の会社員松本幸司さん（４５）が運転。妻で会社員の恵梨子さん（４２）、長女で小学５年の莉桜（りお）さん（１１）、長男で小学２年の壮真君（８）、次女で保育園児の彩那ちゃん（５）が同乗していた。

もう１人は埼玉県草加市の団体職員高峰啓三さん（５６）。スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）を運転し、関西方面に帰省する途中だったとみられる。

事故は３月２０日午前２時２０分頃に発生。渋滞で停車中のミニバンに大型トラックが追突し、前のＳＵＶに玉突きで衝突、３台とも炎上した。県警によると、司法解剖の結果、６人は頭などを強く打って死亡した。

松本さんの遺族は「心の整理がつかずにいる状況で、静かに向き合う時間をいただきたい」、高峰さんの妻は「突然に夫を失い、戸惑いと悲しみの中にあります」とそれぞれ弁護士を通じ、コメントを出した。

県警は大型トラックを運転していた水谷水都代容疑者（５４）（広島県安芸高田市）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）容疑で逮捕し、事故原因を調べている。