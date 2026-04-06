【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信予定

レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」を4月10日21時より配信する。

レベルファイブの最新情報を公開する「LEVEL5 VISION」が放送決定。今回は扱うタイトルなどの情報が一切明かされていないが、同社の社長である日野晃博氏は「レベルファイブ作品が好きな方にはアツい内容になっている」としており、当日の発表が期待される。

「LEVEL5 VISION 2026『匠』」はレベルファイブ公式YouTubeチャンネルにて4月10日21時より放送。配信ページは後日公開予定となっている。

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