レベルファイブの最新タイトルに期待！ 「LEVEL5 VISION 2026『匠』」4月10日21時より配信決定
【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信予定
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レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」を4月10日21時より配信する。
レベルファイブの最新情報を公開する「LEVEL5 VISION」が放送決定。今回は扱うタイトルなどの情報が一切明かされていないが、同社の社長である日野晃博氏は「レベルファイブ作品が好きな方にはアツい内容になっている」としており、当日の発表が期待される。
「LEVEL5 VISION 2026『匠』」はレベルファイブ公式YouTubeチャンネルにて4月10日21時より放送。配信ページは後日公開予定となっている。
突然ですが、来たる４月１０日（金曜日）21時より、弊社のタイトル戦略発表会、LEVEL5 VISION… pic.twitter.com/EdZ6sBssaz- 日野晃博 (@AkihiroHino) April 6, 2026
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