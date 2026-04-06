大戸屋、グランドメニュー刷新で新定食が多数＆一部価格改定 『毎日定食』『活力定食』『回復定食』など【一覧＆価格】
「大戸屋ごはん処」は、グランドメニューをリニューアルし、4月1日より提供開始した。新ブランドスローガンに「からだにうまい。」を掲げ、これまで以上に“価格以上の満足”を感じてもらえる価値の提供を進めていく。
【写真多数】大戸屋2026年春のグランドメニューずらり 「毎日定食」「活力定食」「回復定食」も
今回のリニューアルでは、人気の合い盛りをはじめ、和洋中の多彩な定食や、からだ想いなメニューが充実。いつ来ても食べたいものが見つかる豊富なラインナップに加え、小鉢やご飯のお供など、“あと一品”のラインナップも大幅に増やした。
また、一部商品の価格改定を実施。「昨今の原材料費や物流費等の高騰を受け、商品の品質維持と安定供給を図るため、全体的な価格の見直しを行っております」と伝えた。店舗により販売メニュー・販売価格が異なる。
■新メニューのご紹介 ※価格は店舗によって異なる
『生ニラだれの油淋鶏』NEW
カリッと香ばしく揚げたジューシーな鶏肉に、特製の生ニラ香味だれが絡む一品。生姜と生ニラ、フライドガーリックの香りが食欲をそそる。酸味と生姜の効いたタレが味を引き締め、ボリュームがありながら箸が止まらないおいしさ。
定食価格 1180円（税込）
単品価格 1090円（税込）
『豚トロみそ漬け炭火焼き』NEW
甘味噌だれに漬け込んだ豚トロを、炭火で香ばしく焼き上げる。炭火の香りが食欲をかき立て、噛むほどにコクが広がり、とうがらし味噌で味の変化も楽しめる、贅沢感のある一品。
定食価格 1240円（税込）
単品価格 1150円（税込）
『鶏とれんこんのチリソース炒め』NEW
鶏の肩小肉の旨みと、れんこんの歯応えが楽しい中華風のおかず。コクのあるチリソースで香ばしく炒め、ごはんが進む味わいに仕上げた。食感のアクセントとやみつきになる味わいで、最後まで飽きずに楽しめる。
定食価格 1280円（税込）
単品価格 1190円（税込）
『豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ』NEW
しっとりやわらかな豚ヒレ肉を、柑橘の香りで軽やかに仕上げた。おろし柚香だれが爽やかに引き立て、食べ応えがありながらさっぱりと楽しめる。低脂質・高たんぱく質で、からだにうれしい一品。
定食価格 1480円（税込）
単品価格 1390円（税込）
『バジルとチーズのアジフライ』NEW
バジルソースとチーズが引き立つ、味わい豊かなアジフライ。ふっくらとしたアジに、バジルの香りとチーズのコクを効かせて揚げた洋風仕立ての一品。タルタルとソースの2種で、味わいの変化も楽しめる。
定食価格 1290円（税込）
単品価格 1200円（税込）
『鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き』NEW
人気の「鶏と野菜の黒酢あん」と、香ばしく焼き上げたしまほっけの炭火焼きを一皿に。コクのある黒酢あんと魚の旨みが調和し、肉と魚をバランスよく楽しめる。食べ応えと満足感を兼ね備えた、定番として親しみたい一品。
定食価格 1280円（税込）
単品価格 1190円（税込）
■小鉢付きの組み合わせ定食
『毎日定食』NEW
心もお腹も満たされる、毎日に寄り添う一食。小鉢で構成された定食は、いろいろな味を少しずつ楽しみながら、肉・魚・卵・野菜を無理なく取り入れられ、からだをやさしく整える。
1480円（税込）
『活力定食』NEW
がんばりたい日や、もうひと踏ん張りしたい日に。鶏肉と豆腐でたんぱく質とビタミンB群を。ほうれん草の葉酸や鉄分もプラス。次の活力につなげる、からだづくりを支える一食。
1480円（税込）
『回復定食』NEW
疲れた日は、無理に減らさず、きちんと食べて整える。炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルの5大栄養素を意識したバランスのよい献立で、からだにやさしく、回復を支える。
1390円（税込）
■大戸屋のサイドメニュー
小鉢で手軽に整う栄養バランス、からだも喜ぶ野菜をプラス。ちょっと足すだけで、ちょっとうれしいもう一品がそろう。
・定番人気のちょい足しに、ごはんのおとも
しそひじき、明太子、きみだま、なめ茸おろし、とろろ、とろろオクラ、旨だれキムチ納豆、やみつき玉子、まぐろユッケ
・バランス補給、大戸屋の小鉢
大戸屋ばくだん小鉢、ほうれん草の胡麻和え、ひんやり豆腐、金平ごぼう、ひじきの煮物、めかぶ、キムチ、白菜の浅漬け 塩昆布和え、揚げ茄子、ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ
・定食にもう一品、定番のおかず
ミニ鶏の黒酢あん、ミニ香味唐揚げ、ミニもろみチキンの炭火焼き、ひじき入り鶏つくね、三元豚のミニヒレかつ、牛肉じゃが、かぼちゃコロッケ、とうもろこしクリームコロッケ、ミニしまほっけの炭火焼き、海老フライ
【写真多数】大戸屋2026年春のグランドメニューずらり 「毎日定食」「活力定食」「回復定食」も
今回のリニューアルでは、人気の合い盛りをはじめ、和洋中の多彩な定食や、からだ想いなメニューが充実。いつ来ても食べたいものが見つかる豊富なラインナップに加え、小鉢やご飯のお供など、“あと一品”のラインナップも大幅に増やした。
■新メニューのご紹介 ※価格は店舗によって異なる
『生ニラだれの油淋鶏』NEW
カリッと香ばしく揚げたジューシーな鶏肉に、特製の生ニラ香味だれが絡む一品。生姜と生ニラ、フライドガーリックの香りが食欲をそそる。酸味と生姜の効いたタレが味を引き締め、ボリュームがありながら箸が止まらないおいしさ。
定食価格 1180円（税込）
単品価格 1090円（税込）
『豚トロみそ漬け炭火焼き』NEW
甘味噌だれに漬け込んだ豚トロを、炭火で香ばしく焼き上げる。炭火の香りが食欲をかき立て、噛むほどにコクが広がり、とうがらし味噌で味の変化も楽しめる、贅沢感のある一品。
定食価格 1240円（税込）
単品価格 1150円（税込）
『鶏とれんこんのチリソース炒め』NEW
鶏の肩小肉の旨みと、れんこんの歯応えが楽しい中華風のおかず。コクのあるチリソースで香ばしく炒め、ごはんが進む味わいに仕上げた。食感のアクセントとやみつきになる味わいで、最後まで飽きずに楽しめる。
定食価格 1280円（税込）
単品価格 1190円（税込）
『豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ』NEW
しっとりやわらかな豚ヒレ肉を、柑橘の香りで軽やかに仕上げた。おろし柚香だれが爽やかに引き立て、食べ応えがありながらさっぱりと楽しめる。低脂質・高たんぱく質で、からだにうれしい一品。
定食価格 1480円（税込）
単品価格 1390円（税込）
『バジルとチーズのアジフライ』NEW
バジルソースとチーズが引き立つ、味わい豊かなアジフライ。ふっくらとしたアジに、バジルの香りとチーズのコクを効かせて揚げた洋風仕立ての一品。タルタルとソースの2種で、味わいの変化も楽しめる。
定食価格 1290円（税込）
単品価格 1200円（税込）
『鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き』NEW
人気の「鶏と野菜の黒酢あん」と、香ばしく焼き上げたしまほっけの炭火焼きを一皿に。コクのある黒酢あんと魚の旨みが調和し、肉と魚をバランスよく楽しめる。食べ応えと満足感を兼ね備えた、定番として親しみたい一品。
定食価格 1280円（税込）
単品価格 1190円（税込）
■小鉢付きの組み合わせ定食
『毎日定食』NEW
心もお腹も満たされる、毎日に寄り添う一食。小鉢で構成された定食は、いろいろな味を少しずつ楽しみながら、肉・魚・卵・野菜を無理なく取り入れられ、からだをやさしく整える。
1480円（税込）
『活力定食』NEW
がんばりたい日や、もうひと踏ん張りしたい日に。鶏肉と豆腐でたんぱく質とビタミンB群を。ほうれん草の葉酸や鉄分もプラス。次の活力につなげる、からだづくりを支える一食。
1480円（税込）
『回復定食』NEW
疲れた日は、無理に減らさず、きちんと食べて整える。炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルの5大栄養素を意識したバランスのよい献立で、からだにやさしく、回復を支える。
1390円（税込）
■大戸屋のサイドメニュー
小鉢で手軽に整う栄養バランス、からだも喜ぶ野菜をプラス。ちょっと足すだけで、ちょっとうれしいもう一品がそろう。
・定番人気のちょい足しに、ごはんのおとも
しそひじき、明太子、きみだま、なめ茸おろし、とろろ、とろろオクラ、旨だれキムチ納豆、やみつき玉子、まぐろユッケ
・バランス補給、大戸屋の小鉢
大戸屋ばくだん小鉢、ほうれん草の胡麻和え、ひんやり豆腐、金平ごぼう、ひじきの煮物、めかぶ、キムチ、白菜の浅漬け 塩昆布和え、揚げ茄子、ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ
・定食にもう一品、定番のおかず
ミニ鶏の黒酢あん、ミニ香味唐揚げ、ミニもろみチキンの炭火焼き、ひじき入り鶏つくね、三元豚のミニヒレかつ、牛肉じゃが、かぼちゃコロッケ、とうもろこしクリームコロッケ、ミニしまほっけの炭火焼き、海老フライ