ドウシシャから「パラッパラッパー」パラッパのぬいぐるみがプライズで4月中旬登場ニヤリと笑う顔がキュート
【パラッパラッパー ぬいぐるみ】 4月中旬 展開開始予定
ドウシシャは、プライズ賞品「パラッパラッパー ぬいぐるみ」2種を4月中旬にクレーンゲームにて展開開始する。
本製品は「パラッパラッパー」に登場する「パラッパ」を2種の表情で再現したぬいぐるみ。Aタイプはニヤリと笑ってクールな表情、Bタイプは流し目で微笑んだものとなっている。サイズは全高約30センチで、座った姿で飾って楽しめる。
「パラッパラッパー」は七音社が制作し、1996年にソニー・コンピュータエンタテインメント（現ソニー・インタラクティブエンタテインメント）が発売したプレイステーション用リズムゲームを始めとしたゲームシリーズ。2017年にはPS4向けに移植されており、これまでも不定期に小さなブームが再燃している。ペラペラのキャラクターがノリノリのダンスを踊るリズムゲームとして、発売当時コアな人気を博していた。
🥳【新商品】🥳#パラッパラッパー のパラッパがぬいぐるみになって #クレーンゲーム に登場‼️- ドウシシャ プライズ！【公式】🌕 (@doshisha_prize) April 6, 2026
全2種類！
ぜひチャレンジしてください！
4月中旬頃登場予定です！ pic.twitter.com/U8rvRdGhhE
(C)Rodney A.Greenblat/Interlink