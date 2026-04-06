【パラッパラッパー ぬいぐるみ】 4月中旬 展開開始予定

ドウシシャは、プライズ賞品「パラッパラッパー ぬいぐるみ」2種を4月中旬にクレーンゲームにて展開開始する。

本製品は「パラッパラッパー」に登場する「パラッパ」を2種の表情で再現したぬいぐるみ。Aタイプはニヤリと笑ってクールな表情、Bタイプは流し目で微笑んだものとなっている。サイズは全高約30センチで、座った姿で飾って楽しめる。

「パラッパラッパー」は七音社が制作し、1996年にソニー・コンピュータエンタテインメント（現ソニー・インタラクティブエンタテインメント）が発売したプレイステーション用リズムゲームを始めとしたゲームシリーズ。2017年にはPS4向けに移植されており、これまでも不定期に小さなブームが再燃している。ペラペラのキャラクターがノリノリのダンスを踊るリズムゲームとして、発売当時コアな人気を博していた。

(C)Rodney A.Greenblat/Interlink