小田切ヒロ、製品セレクトにキラリと光るプロの目「情熱がしっかり伝わるということ」

K-ビューティーを体験できる韓国発のポップアップイベント「1％ SELECT STORE TOKYO （ワンパーセント セレクトストア トーキョー）」が、4月2日（木）〜4日13日（月）の期間限定で開催。4月3日（金）には、韓国を中心に活躍するトップクリエイターを表彰するアワードプログラム『Korea YouTuber’s Excellence Awards 2026 Tokyo』が実施された。この中で、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロ、韓国ビューティークリエイターのLeo J（レオジェイ）、Minsco（ミンスコ）、Arang（アラン）によるトークショーが行われ、通訳を交えて、日韓のビューティートレンドなどについてトークを展開した。

豊富な美容知識を持つ小田切は、「日本の方は、派手なものよりも日常に寄り添ってくれる美しさを重視してコスメを選ぶ文化がある」とした上で、韓国ブランドの持つ“ツヤ感”や“高揚感”は日本人にも愛される要素ではないかと分析。

さらに、日本のビューティートレンドについては“多様性”がポイントだとして、「日本の美しい文化はベースなんですが、他国の文化やトレンドを取り入れたりとか、流行りに流されるっていうよりも、自分のライフスタイルに合ったものを取り入れるような、軸があるスタイル」とコメント。

その上で、「韓国のビューティートレンドは、Z世代を中心に大人の方にもすごく浸透してきてます」といい、日本のビューティートレンドにおける影響力の高さにも言及した。

また、自ら厳選して集めたコスメを展開するポップアップイベントの開催経験がある小田切が、製品をセレクトする際もっとも大事にしていることを語る場面も。

小田切は、製品の質に加えてブランドのバックボーンも重視しているそうで、「その製品に対する情熱がしっかり伝わるということ」「消費者に向けて、どういうアプローチをしているかということ」「あとは世界観の作り方」と、一流のヘア＆メイクアップアーティストならではの視点を明かした。

最後には、今回のポップアップイベントによって、日本人がK-ビューティーにさらなる関心を持つことに期待を寄せつつ、「K-ビューティーもJ-ビューティーもどちらもが盛り上がるような時代を皆様と一緒に開拓していきたい」と意気込んでいた。

「1％ SELECT STORE TOKYO」は、韓国のビューティークリエイター1300名が選出した“トップ1％”のブランドが一堂に会したポップアップイベント。

日本初上陸の「VIDIVICI（ヴィディビーチ）」や、「AMUSE（アミューズ）」「Cell Fusion C（セルフュージョンシー）」「GIVERNY（ジヴェルニー）」「HEVEBLUE（ヘブブルー）」「NEAF NEAF（ニプニプ）」「THOME（トホーム）」「Celladix（セラディックス）」「AMPLE:N（アンプルエヌ）」「 Heart Percent（ハートパーセント） 」「JUNGSAEMMOOL （ジョンセンムル）」が参加している。

会場内での商品購入の他に、オンラインでの購入も可能。来場者は会場内でブランドの世界観や商品の使用感を実際に試すことに集中でき、複数ブランドの商品を比較・体験できる。来場者に新たなビューティー体験を提供するイベントとなる。

【ポップアップイベント開催概要】

名称：1％ SELECT STORE TOKYO（ワンパーセント セレクトストア トーキョー）開催期間：2026月4月2日（木）〜4月13日（月）営業時間：10:00〜20:00 ※最終入場19:30 ※初日は11時よりオープン開催場所：ヨドバシJ6ビル（東京都渋谷区神宮前6-35-6）