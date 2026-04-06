河合郁人、“ガスト愛”あふれるプレゼン披露 猪狩蒼弥は幻の食材探しに挑む
劇団ひとりとホラン千秋がMCを務めるカンテレ・フジテレビ系『究極ジャッジ！ドリームメニュー』が13日午後10時に放送される。ゲストの野呂佳代、“激推しサポーター”の河合郁人、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）がスタジオに登場し、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）がVTR出演する。
【番組カット】楽しそう！ホラン千秋の隣で満面の笑みを見せる劇団ひとり
同番組は、国民的チェーン店の看板メニューを、利益度外視の価格設定で“ドリームメニュー”として完成させるドキュメントバラエティー。今回はガストとリンガーハットの看板メニューを、既存食材のアップグレードや超レアな食材を使用して、「もし、お店で出すなら“10万円”」という設定のもと、この企画でしか実現しない夢の一皿、“ドリームメニュー”を完成させる。
今企画では、ガストの「チーズINハンバーグ」とリンガーハットの「長崎ちゃんぽん」がアップグレードされる。いずれも長年愛され続けてきた看板メニューを昇華させるべく、両社の開発チームが威信をかけて奮闘。その過程を見届けた後、MCの劇団ひとり、ホランとゲストの野呂が、両社の「制作過程の努力」や「完成品」を見て、10万円を払ってでも食べたいと思うメニューを選び、“自腹”で実食する。選ばなかったメニューは一切食べることができないため、出演者たちはどちらを味わうべきか、究極の二択を突きつけられる。
さらに今回は各社の“激推しサポーター”がスタジオに登場。ガスト側には、熱烈ファンだという河合が参戦。加えて、幻の食材探しに挑むロケVTRには、猪狩が駆けつけ、盤石のサポート体制で臨む。一方、リンガーハット側には東京ホテイソンが登場。両者は単なる応援団にとどまらず、発案や食材の調達など開発段階から深く関わり、二人三脚でメニュー作りをサポート。完成した“ドリームメニュー”の魅力を、熱量たっぷりにプレゼンしていく。
収録冒頭から、完成した“ドリームメニュー”への推しが止まらないサポーターたち。熱量あふれるプレゼンによって十分に魅力が伝えられたところで、いよいよスタジオで両店の企画開発者による調理がスタートする。各企業のサポーターも調理場に入り、「ここ見てください！」「今から見どころです！」と、ポイントが訪れるたびに大声でMC陣へ猛アピール。スタジオ中が食欲を誘う香りに包まれ、ますます決断に迷うMC陣。紛糾する調理過程を経て、ついに完成品を目の当たりにし、五感すべてに訴えかけられた3人は、果たしてどちらの“ドリームメニュー”を選ぶのか。究極の選択の行方から目が離せない。
収録を終えて劇団ひとりは、「ここまで悩まされると思わなかったですね。本当に“苦渋の選択”というのはこういうことを言うのでしょうね。ただ、こんな“幸せな悩み”っていうのはなかなかないですね」と振り返った。ホランも「なかなか“盛りに盛って”みたいな企画は見たことがなくて、とにかく豪華すぎました！ビジュアルも豪華すぎて、最後の最後まで3人で選ぶのが辛かったです」と究極の選択の難しさを明かした。
さらに、実際に“ドリームメニュー”を実食した感想について劇団ひとりは、「普段はなかなか食べることのない高級食材を、今までの中で1番おいしく、身近に感じられながら食べることができました。高級食材って、高級店で食べるものだから、味付けもちょっと高級になっているじゃないですか。それをとても慣れ親しんだ味付けで食べることができたので、高級食材って本当においしいんだなって、この番組を通じて改めて分かりました」と舌鼓を打った。一方、今回選んだメニューの決め手について、ホランは、「1つ1つの工程を見ていると、どちらもすごかったんですけど、破壊力がすごい方を選びました。これだけ色々食材を足して豪華にしても、皆さんが普段から食べている“なじみの味”っていうところは大切に守ってくださっている。それぞれの企業の方々の“お店への愛”みたいなものが感じられて、それがすごく良かったです」とコメント。ゲストの野呂も、「普段と全然違うことにチャレンジして楽しんでおられる企業の方たちの姿が、すごく素晴らしいなと思いました。色々な食材を使っていますけど、ガストはガスト、リンガーハットはリンガーハットで、ベースはちゃんと守っている部分があったのがすごく面白いなと思いました」と感想を述べた。
そして最後に、番組の見どころについて聞かれると劇団ひとりは、「普段あまり見ない超高級食材が、遠慮なくどんどん使われていて、見ていて気持ちがいいです。なかなか簡単にまねできるような料理ではないので、ぜひ皆さんの“目”でその料理を楽しんでください」と期待感をあおった。ホランも「両者とも、悪ふざけじゃなくて、極めようとしてやりすぎちゃっているのが、こんなに素晴らしい一品になるのか、という点が面白かったですね。企業の製品開発の皆さんの執念みたいなものも感じ取れると思います。何といっても全編通してずっとおいしそうなので、お腹を空かせて見てください。終わった後に、それぞれ皆さんが1番食べたいものを食べていただけたら、めちゃくちゃおいしく食べられると思います」と語りかけた。さらにゲストの野呂は「皆さんが普段食べているものがベースからどう変わっていくのか、高級食材も結構たくさん出てくるので、そういうのを（ベースに）合わせるとどうなるんだろうって想像しながら見るのがとても楽しそうだと思いました。あとは、ただ“高級に使えばいい”というわけじゃないというのも、作り手の方は分かっておられるので、それをどう生かすかとか、見た目をどうするかとか全然違う発想を（企業の）皆さんも持ちながらお仕事されているんだなというのがすごく伝わってきました。次にガストやリンガーハットに行った時には、違う気持ちで味わえるのも、この番組の魅力だと思います」と満足そうに語った。
【番組カット】楽しそう！ホラン千秋の隣で満面の笑みを見せる劇団ひとり
同番組は、国民的チェーン店の看板メニューを、利益度外視の価格設定で“ドリームメニュー”として完成させるドキュメントバラエティー。今回はガストとリンガーハットの看板メニューを、既存食材のアップグレードや超レアな食材を使用して、「もし、お店で出すなら“10万円”」という設定のもと、この企画でしか実現しない夢の一皿、“ドリームメニュー”を完成させる。
さらに今回は各社の“激推しサポーター”がスタジオに登場。ガスト側には、熱烈ファンだという河合が参戦。加えて、幻の食材探しに挑むロケVTRには、猪狩が駆けつけ、盤石のサポート体制で臨む。一方、リンガーハット側には東京ホテイソンが登場。両者は単なる応援団にとどまらず、発案や食材の調達など開発段階から深く関わり、二人三脚でメニュー作りをサポート。完成した“ドリームメニュー”の魅力を、熱量たっぷりにプレゼンしていく。
収録冒頭から、完成した“ドリームメニュー”への推しが止まらないサポーターたち。熱量あふれるプレゼンによって十分に魅力が伝えられたところで、いよいよスタジオで両店の企画開発者による調理がスタートする。各企業のサポーターも調理場に入り、「ここ見てください！」「今から見どころです！」と、ポイントが訪れるたびに大声でMC陣へ猛アピール。スタジオ中が食欲を誘う香りに包まれ、ますます決断に迷うMC陣。紛糾する調理過程を経て、ついに完成品を目の当たりにし、五感すべてに訴えかけられた3人は、果たしてどちらの“ドリームメニュー”を選ぶのか。究極の選択の行方から目が離せない。
収録を終えて劇団ひとりは、「ここまで悩まされると思わなかったですね。本当に“苦渋の選択”というのはこういうことを言うのでしょうね。ただ、こんな“幸せな悩み”っていうのはなかなかないですね」と振り返った。ホランも「なかなか“盛りに盛って”みたいな企画は見たことがなくて、とにかく豪華すぎました！ビジュアルも豪華すぎて、最後の最後まで3人で選ぶのが辛かったです」と究極の選択の難しさを明かした。
さらに、実際に“ドリームメニュー”を実食した感想について劇団ひとりは、「普段はなかなか食べることのない高級食材を、今までの中で1番おいしく、身近に感じられながら食べることができました。高級食材って、高級店で食べるものだから、味付けもちょっと高級になっているじゃないですか。それをとても慣れ親しんだ味付けで食べることができたので、高級食材って本当においしいんだなって、この番組を通じて改めて分かりました」と舌鼓を打った。一方、今回選んだメニューの決め手について、ホランは、「1つ1つの工程を見ていると、どちらもすごかったんですけど、破壊力がすごい方を選びました。これだけ色々食材を足して豪華にしても、皆さんが普段から食べている“なじみの味”っていうところは大切に守ってくださっている。それぞれの企業の方々の“お店への愛”みたいなものが感じられて、それがすごく良かったです」とコメント。ゲストの野呂も、「普段と全然違うことにチャレンジして楽しんでおられる企業の方たちの姿が、すごく素晴らしいなと思いました。色々な食材を使っていますけど、ガストはガスト、リンガーハットはリンガーハットで、ベースはちゃんと守っている部分があったのがすごく面白いなと思いました」と感想を述べた。
そして最後に、番組の見どころについて聞かれると劇団ひとりは、「普段あまり見ない超高級食材が、遠慮なくどんどん使われていて、見ていて気持ちがいいです。なかなか簡単にまねできるような料理ではないので、ぜひ皆さんの“目”でその料理を楽しんでください」と期待感をあおった。ホランも「両者とも、悪ふざけじゃなくて、極めようとしてやりすぎちゃっているのが、こんなに素晴らしい一品になるのか、という点が面白かったですね。企業の製品開発の皆さんの執念みたいなものも感じ取れると思います。何といっても全編通してずっとおいしそうなので、お腹を空かせて見てください。終わった後に、それぞれ皆さんが1番食べたいものを食べていただけたら、めちゃくちゃおいしく食べられると思います」と語りかけた。さらにゲストの野呂は「皆さんが普段食べているものがベースからどう変わっていくのか、高級食材も結構たくさん出てくるので、そういうのを（ベースに）合わせるとどうなるんだろうって想像しながら見るのがとても楽しそうだと思いました。あとは、ただ“高級に使えばいい”というわけじゃないというのも、作り手の方は分かっておられるので、それをどう生かすかとか、見た目をどうするかとか全然違う発想を（企業の）皆さんも持ちながらお仕事されているんだなというのがすごく伝わってきました。次にガストやリンガーハットに行った時には、違う気持ちで味わえるのも、この番組の魅力だと思います」と満足そうに語った。