YouTube特別生放送「G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送（じもチューブ第11回）」が4月16日20時に開催決定番組内では「新作タイトル」の初出し、世界最速デモプレイを実施
ジー・モードは、YouTube特別生放送「G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送（じもチューブ第11回）」を4月16日20時より配信を予定している。
本番組はフィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」が6周年を迎えることを記念した生配信。配信では「注目の新作タイトル」を世界初公開に加え、出演者による新作タイトルの「世界最速デモプレイ」の実施も予定ている。
番組ゲストにはアーケードゲームやレトロゲームの魅力を発信し続けるレトロゲームアイドル村下小粒さんが登場する。
ゲストプロフィール：村下小粒（むらした こつぶ）
どうぞよしなに。
レトロゲームアイドル村下小粒です。
アイドルやりながらゲーセンミカドで働いてます。
筐体メンテ、基板入れ替え、お任せください。
アーケードゲームやレトロゲームを若い世代にも
広める活動をしてます。
G-MODEアーカイブス プロデューサー・竹下より記念メッセージ
「『失われゆく、全てのアプリを救う』という途方もない目標を掲げてスタートした本プロジェクトも、皆様の熱い応援に支えられ、ついに6周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。
当時夢中で遊んだあの名作たちを、もう一度現代のハードで蘇らせたい。その一心で、メーカーの垣根を越えて多くのタイトルを復刻してまいりました。
今回の生放送でも、おそらく皆様の期待を超えられるタイトルをご用意しております。
フィーチャーフォンゲームの火を絶やさぬよう、これからも限界まで走り続けますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします！」
【📢速報！】#GMODEアーカイブス- G-MODE ジー・モード【公式】 (@GmodePR) April 6, 2026
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祝6️⃣周年！「G-MODEアーカイブス」
📺特別生放送 開催決定！⚡
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昨年大きな反響を呼んだ「アーマード・コア」「メガテン」に続く、待望の周年記念『新作タイトル』を世界初公開‼️… pic.twitter.com/o5jJdot007
(C) G-MODE Corporation
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