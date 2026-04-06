【G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送（じもチューブ第11回）】 4月16日20時より生配信開始予定

ジー・モードは、YouTube特別生放送「G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送（じもチューブ第11回）」を4月16日20時より配信を予定している。

本番組はフィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」が6周年を迎えることを記念した生配信。配信では「注目の新作タイトル」を世界初公開に加え、出演者による新作タイトルの「世界最速デモプレイ」の実施も予定ている。

番組ゲストにはアーケードゲームやレトロゲームの魅力を発信し続けるレトロゲームアイドル村下小粒さんが登場する。

ゲストプロフィール：村下小粒（むらした こつぶ）

どうぞよしなに。

レトロゲームアイドル村下小粒です。

アイドルやりながらゲーセンミカドで働いてます。

筐体メンテ、基板入れ替え、お任せください。

アーケードゲームやレトロゲームを若い世代にも

広める活動をしてます。

G-MODEアーカイブス プロデューサー・竹下より記念メッセージ

「『失われゆく、全てのアプリを救う』という途方もない目標を掲げてスタートした本プロジェクトも、皆様の熱い応援に支えられ、ついに6周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。

当時夢中で遊んだあの名作たちを、もう一度現代のハードで蘇らせたい。その一心で、メーカーの垣根を越えて多くのタイトルを復刻してまいりました。

今回の生放送でも、おそらく皆様の期待を超えられるタイトルをご用意しております。

フィーチャーフォンゲームの火を絶やさぬよう、これからも限界まで走り続けますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします！」

(C) G-MODE Corporation

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。