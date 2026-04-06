ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<3993.T>が後場に強含んでいる。同社はきょう、ＦＣＥ<9564.T>と共同で、新たなＡＩエージェントプラットフォーム「ロボパット ＡＩ Ａｇｅｎｔ Ｓｔｕｄｉｏ」を開発したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



この製品は、ＦＣＥが提供するＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）「ロボパット」シリーズによる業務自動化の知見と、パークシャがエンタープライズ企業向けに培ってきたＡＩ技術を掛け合わせたもの。プログラミング知識がなくても現場担当者がＡＩエージェントを作成・実行できるプラットフォームにより、先端ＡＩ技術と組織の現場業務の間にある壁を取り払い、組織におけるＡＩ活用の可能性が広がるという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS