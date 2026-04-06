採用判断がしやすい！ジョブコンプラス「掲載相談・資料請求サイト」

記事ポイント 製造・運送・警備業界向け採用支援サイトを全面リニューアル35年以上の採用支援実績と2,400社超の事例を掲載ホワイトペーパーとデータ分析で採用改善を支援 製造・運送・警備業界向け採用支援サイトを全面リニューアル35年以上の採用支援実績と2,400社超の事例を掲載ホワイトペーパーとデータ分析で採用改善を支援

製造・運送・警備業界に特化した『ジョブコンプラス掲載相談・資料請求サイト』が全面リニューアルしています。

掲載案内にとどまらず、採用担当者が次に取るべき行動を判断しやすい構成へ進化している点が特徴です。

ジョブコンプラス「掲載相談・資料請求サイト」

サービス名：ジョブコンプラス掲載相談・資料請求サイト運営会社：ディーピーティー対象業界：製造・運送・警備内容：採用支援サービスサイトの全面リニューアル

今回のリニューアルでは、製造、運送、警備の業界別に情報を整理し、それぞれの採用課題に合わせた支援内容を見つけやすくしています。

企業ごとに異なる採用状況に応じて、必要な情報へたどり着きやすい設計となっている点も魅力です。

さらに、35年以上の採用支援実績から導き出した知見を公開し、2,400社以上の実績に基づく事例も確認できます。

求人掲載の相談だけでなく、社内検討や情報収集にも活用しやすい内容へ広がっています。

ホワイトペーパーの提供機能も拡充されており、実務で役立つ情報をまとめて確認できます。

求人画像の工夫やデータ分析による改善プロセスも紹介されているため、採用活動の精度を高めやすくなります。

ジョブコンプラスは求人媒体の枠を超え、製造・物流・警備業界に寄り添う採用パートナーとしての役割を強めています。

採用判断に必要な知見をまとめて得られる構成が、現場系職種の採用課題に向き合う企業の後押しにつながります。

業界別に整理された情報によって、自社に合う支援内容を把握しやすくなっています。

事例やホワイトペーパーを通じて、採用活動の改善ポイントを具体的に検討できます。

データと専門知見をあわせて確認できる点が、戦略的な採用活動の支えとなります。

ジョブコンプラス掲載相談・資料請求サイトの紹介でした。

よくある質問

Q. ジョブコンプラス掲載相談・資料請求サイトはどの業界向けのサービスですか？

A. 製造・運送・警備業界に特化した採用支援サービスです。

Q. 今回のリニューアルで何が変わっていますか？

A. 業界別に情報を整理し、採用課題に合わせた支援内容を見つけやすくしています。

Q. サイトではどのような情報を確認できますか？

A. 2,400社以上の実績に基づく事例や、実務に役立つホワイトペーパー、求人画像の工夫やデータ分析による改善プロセスを確認できます。

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