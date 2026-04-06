JR四国高徳線のアンパンマン列車、ガシャポンに!「それいけ! アンパンマン キャラレール NEW4」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」を2026年3月 第4週より発売する。全9種で価格は300円。
2026年3月 第4週発売「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」(全9種・300円)
「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」は、JR四国高徳線のアンパンマン列車をラインナップした、アンパンマンのキャラレールシリーズが登場。先頭車両は電池で走るので、たくさん集めてレールの上を連結して走らせて遊ぶことができる。
○ラインナップ
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル アンパンマンとなかまたち号(動力車)
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル ばいきんまんとなかまたち号(動力車)
しょくぱんまんとなかまたち号(中間車)
あかちゃんまんとなかまたち号(中間車)
メロンパンナちゃんとなかまたち号(中間車)
クリームパンダとなかまたち号(中間車)
ばいきんまん鉄橋セット
ストップ＆ゴー信号機セット
アンパンマンの駅＆レールセット
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル アンパンマンとなかまたち号(動力車)
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル ばいきんまんとなかまたち号(動力車)
しょくぱんまんとなかまたち号(中間車)
あかちゃんまんとなかまたち号(中間車)
メロンパンナちゃんとなかまたち号(中間車)
クリームパンダとなかまたち号(中間車)
ばいきんまん鉄橋セット
ストップ＆ゴー信号機セット
アンパンマンの駅＆レールセット
2026年3月 第4週発売「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」(全9種・300円)
「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」は、JR四国高徳線のアンパンマン列車をラインナップした、アンパンマンのキャラレールシリーズが登場。先頭車両は電池で走るので、たくさん集めてレールの上を連結して走らせて遊ぶことができる。
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル アンパンマンとなかまたち号(動力車)
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル ばいきんまんとなかまたち号(動力車)
しょくぱんまんとなかまたち号(中間車)
あかちゃんまんとなかまたち号(中間車)
メロンパンナちゃんとなかまたち号(中間車)
クリームパンダとなかまたち号(中間車)
ばいきんまん鉄橋セット
ストップ＆ゴー信号機セット
アンパンマンの駅＆レールセット
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル アンパンマンとなかまたち号(動力車)
JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル ばいきんまんとなかまたち号(動力車)
しょくぱんまんとなかまたち号(中間車)
あかちゃんまんとなかまたち号(中間車)
メロンパンナちゃんとなかまたち号(中間車)
クリームパンダとなかまたち号(中間車)
ばいきんまん鉄橋セット
ストップ＆ゴー信号機セット
アンパンマンの駅＆レールセット