バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」を2026年3月 第4週より発売する。全9種で価格は300円。

2026年3月 第4週発売「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」(全9種・300円)

「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」は、JR四国高徳線のアンパンマン列車をラインナップした、アンパンマンのキャラレールシリーズが登場。先頭車両は電池で走るので、たくさん集めてレールの上を連結して走らせて遊ぶことができる。

○ラインナップ

JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル アンパンマンとなかまたち号(動力車)

JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル ばいきんまんとなかまたち号(動力車)

しょくぱんまんとなかまたち号(中間車)

あかちゃんまんとなかまたち号(中間車)

メロンパンナちゃんとなかまたち号(中間車)

クリームパンダとなかまたち号(中間車)

ばいきんまん鉄橋セット

ストップ＆ゴー信号機セット

アンパンマンの駅＆レールセット

JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル アンパンマンとなかまたち号(動力車)

JR四国高徳線うずしおアンパンマン列車モデル ばいきんまんとなかまたち号(動力車)

しょくぱんまんとなかまたち号(中間車)

あかちゃんまんとなかまたち号(中間車)

メロンパンナちゃんとなかまたち号(中間車)

クリームパンダとなかまたち号(中間車)

ばいきんまん鉄橋セット

ストップ＆ゴー信号機セット

アンパンマンの駅＆レールセット