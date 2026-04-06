Xboxの誕生25周年を記念し、ファンタが人気ゲームキャラクターをあしらった特別デザイン缶のコレクションと、期間限定の新フレーバーを発表した。



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新フレーバーの「ダークチェリー」は「ディアブロ IV」をテーマにしており、本コレクションの目玉となる。ほかにも「Wanta Fanta」キャンペーンの一環として、おなじみのフレーバーが新デザインで登場。「コール オブ デューティ」のファンには「オレンジ」と「オレンジ・ゼロ」、「HALO」のプレイヤーには「ファンタ フルーツツイスト」と「同ゼロ」のデザイン缶が用意されている。さらに「ワールド・オブ・ウォークラフト」が「レモン」のパッケージをジャックする。



この特別エディションはアジアを含む世界60か国以上の市場で順次発売され、4月14日からは限定プロモーションも開始される。参加者は各ゲーム内でチャレンジに挑戦でき、Xbox Series S本体やコントローラー、限定のゲーム内報酬などの豪華賞品を獲得するチャンスがあるほか、特別なイベントへの招待も予定されている。



本コレクションは330ml缶や500ml、2Lボトルなどの形態で、4月から主要な小売店で広く販売される。リワードプログラムは2026年4月中に順次開始される予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）