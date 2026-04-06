櫻坂46、国立競技場で開催「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」Leminoで生配信決定
【モデルプレス＝2026/04/06】Leminoにて4月11日、12日に行われる櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の模様を生配信することが決定。また、4月25日、26日にリピート配信が行われる。
【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット
Leminoでは櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の配信実施が決定。舞台となるのは、グループ史上最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）。圧倒的スケールの舞台でこれまでの歩みを証明するとともに、限界を超え続ける彼女たちの挑戦が見られるステージとなる。（modelpress編集部）
生配信日時：
・2026年4月11日（土）17:30（開場：16:30）
・2026年4月12日（日）17:30（開場：16:30）
リピート配信日時：
・2026年4月25日（土）18:30（開場：17:30）
・2026年4月26日（日）18:30（開場：17:30）
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◆櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」Leminoで生配信
Leminoでは櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の配信実施が決定。舞台となるのは、グループ史上最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）。圧倒的スケールの舞台でこれまでの歩みを証明するとともに、限界を超え続ける彼女たちの挑戦が見られるステージとなる。（modelpress編集部）
◆配信概要
生配信日時：
・2026年4月11日（土）17:30（開場：16:30）
・2026年4月12日（日）17:30（開場：16:30）
リピート配信日時：
・2026年4月25日（土）18:30（開場：17:30）
・2026年4月26日（日）18:30（開場：17:30）
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