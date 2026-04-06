6日10時現在の日経平均株価は前週末比565.00円（1.06％）高の5万3688.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1198、値下がりは302、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を141.19円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が52.29円、東エレク <8035>が38.22円、ファストリ <9983>が28.96円、イビデン <4062>が26.08円と続く。



マイナス寄与度は3.69円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、スズキ <7269>が2.35円、ソニーＧ <6758>が2.18円、Ｔ＆Ｄ <8795>が1.69円、ＯＬＣ <4661>が1.11円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は電気・ガス、陸運、空運の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、精密機器、銀行、鉱業、海運と続いている。



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