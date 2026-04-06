100均で何気なく買ったら沼った…「家で作れるレベル超えた」「300円で良いんですか？！」

タコライスを一から作るとなると、スパイスあれこれを揃えるだけで一苦労。そんな悩みを吹き飛ばす「タコライスの素」をダイソーで発見しました！324円（税込）と100均ではお高めですが、味は完全にお店クオリティ。見かけたらぜひ試してみてほしい商品です。

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商品情報

商品名：タコライスの素

価格：￥324（税込）

内容量：120g（4人前）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4907865234129

スパイスの黄金バランス！お家でごちそうが作れる素

ダイソーの食品コーナーで見つけた水牛食品の「タコライスの素」。ひと口味見をして驚きました。クミンやオレガノなど、自分では配合が難しいスパイスが絶妙なバランスで効いているんです。

独特のスパイシーさがありつつ、どこか親しみやすいのは、トマトベースにかつおだしが隠し味として入っているからかもしれません。

具材にからめて炒めるだけ！

作り方はとても簡単。1人前の場合、豚ひき肉75gに対して30gの素を加えて炒め、ご飯の上にのせて、野菜やチーズをトッピングするだけ。

最初から肉が入っているレトルト食品と違いジューシーさや粒感を損なわないのが最大のメリット。

スパイスの香りがしっかり立っているので、「かけるだけ」とは一味違うワンランク上のごちそうが完成します。

常備確定！アレンジもできちゃう優秀っぷり

ソースがとにかく優秀なので、タコライス以外へのアレンジも自由自在です。ご飯をトルティーヤに変えれば本格タコスに、食パンにのせて焼けば絶品タコス風パンに早変わり！

具材を牛ひき肉や玉ねぎ、インゲン豆に変えれば、深みのあるチリコンカンだって作れちゃいます。

今回はダイソーの「タコライスの素」をご紹介しました。100円ショップで324円（税込）という価格設定も、このクオリティを一度知ってしまえば「むしろ安すぎる！」と感じるはずです。

スーパーではなかなか出会えないので、見つけた時はまとめ買いするのがおすすめです。いつもの食卓が、このソース一つでパッと華やかなメキシカンに変わりますよ！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。