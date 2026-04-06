サントリー、ノンアル飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」を発売
サントリーは4月28日より、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」を全国で発売する。
サントリー「オールフリー〈エールテイスト〉」
このほど、「オールフリー」ブランドから新たに発売されるのは、爽やかな香りで飲みごたえと満足感を実現した「オールフリー〈エールテイスト〉」の350ml缶。
中味は、同社ならではの、ビールづくりで培ってきた麦汁製造技術とエールビール開発で得られた知見を活用し、香りを徹底的に追求することで、飲みごたえと満足感を実現。フルーティで爽やかな味わいを、「オールフリー」の特長である「アルコール度数0.00%」「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」で楽しむことができる商品となっている。
パッケージには、今年刷新されたブランドロゴが配され、気分が開放される躍動感をイメージしたデザインに。明るい鮮やかなブルーの背景に、「エールテイスト」「フルーティな香り」の文言で、商品の特長を訴求している。
サントリー「オールフリー〈エールテイスト〉」
このほど、「オールフリー」ブランドから新たに発売されるのは、爽やかな香りで飲みごたえと満足感を実現した「オールフリー〈エールテイスト〉」の350ml缶。
中味は、同社ならではの、ビールづくりで培ってきた麦汁製造技術とエールビール開発で得られた知見を活用し、香りを徹底的に追求することで、飲みごたえと満足感を実現。フルーティで爽やかな味わいを、「オールフリー」の特長である「アルコール度数0.00%」「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」で楽しむことができる商品となっている。
パッケージには、今年刷新されたブランドロゴが配され、気分が開放される躍動感をイメージしたデザインに。明るい鮮やかなブルーの背景に、「エールテイスト」「フルーティな香り」の文言で、商品の特長を訴求している。