10月9日に劇場公開されるアニメ映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』の声優キャストとして石橋陽彩、永瀬アンナ、土屋神葉、玉木宏が出演することが決定。あわせて特報映像が公開された。

参考：阿部暁子の小説『どこよりも遠い場所にいる君へ』アニメ映画化決定 劇中歌はとたが担当

原作は、2025年に『カフネ』で第22回本屋大賞を受賞した阿部が2017年に刊行した、少年少女の揺れる想いと秘密が複雑に絡み合う青春小説。監督は『HIGH CARD』シリーズの和田純一が務め、脚本は、『ストロボ・エッジ』や『ジョゼと虎と魚たち』などの桑村さや香が手がける。さらに、『超かぐや姫！』のへちまがキャラクターデザイン・総作画監督を務め、国民的アニメを数多く手がけてきたアニメスタジオのトムス・エンタテインメントがアニメーション制作を担当した。また、本作の劇中歌はシンガーソングライター・とたの書き下ろし楽曲「鳳仙花」に決定している。

豊かな自然にあふれた離島・采岐島。その島には、“神隠しの入り江”と呼ばれる場所があった。とある事情で都会を離れ、采岐島の高校に進学した少年・月ヶ瀬和希は、ある初夏の日、“神隠しの入り江”で1人の少女が倒れているのを発見する。少女の名前は秋鹿七緒。身元不明の七緒は、和希とともに彼女を救助した高津という男性に保護されることになる。七緒のことが気になり、それからたびたび放課後に彼女のもとを訪れるようになった和希。2人の距離は少しずつ縮まっていくが、やがて和希は、七緒から驚きの言葉を聞かされるのだった。出会うはずのなかった2人が出会い、少しずつ色づいていく日常。ひと夏を共に過ごした2人がたどり着いたのは、切なくも優しい未来だった。

主人公・月ヶ瀬和希役には、『リメンバー・ミー』日本版吹替で主人公ミゲル役を務めた石橋が決定。石橋は、出演に際して、「壮大な世界観に度肝を抜かれ..….胸が熱くなるほど嬉しかった」と語った。

謎の少女・秋鹿七緒役には、現在公開中の『超かぐや姫！』に出演している永瀬。原作の熱心な読者でもある永瀬は「一晩で読み切った作品。七緒として参加できて本当に嬉しい」と喜んだ。

さらに、和希の同級生・尾崎幹也役には、『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』などで知られる土屋が出演。本作について土屋は「心の奥深くに触れるキャラクタードラマに強く惹かれた」と語っている。

そして、物語の鍵を握る高津役には、数々の映画・ドラマで活躍する玉木が参加。日本のアニメーション作品での声優は初挑戦となる玉木は、演じる高津について「一見冷たく見えながらも芯にあたたかさを持つ人物」と分析。本作のモデルとなった島根県・隠岐への特別な想いも明かしている。

また、本作の音楽を手がけるのは、SUPERCAR で活躍した中村弘二。長編アニメーション映画の劇伴に初挑戦となる中村は、本作について「風景とエモーショナルな物語が調和する音楽を目指した」とコメントを寄せた。

あわせて、メインキャスト4人の声が初解禁となる特報映像も公開。美しい海と自然に囲まれた離島・采岐島を舞台に、ひと夏の出会いが描かれていく。15 歳の夏にある秘密を抱え島へやってきた高校生・月ヶ瀬和希（石橋陽彩）は、神秘的な“神隠しの入り江”で、記憶を失った少女・七緒（永瀬アンナ）と出会う。島の有力者である高津（玉木宏）から、“神隠し=人が消えること”と“マレビト=人が現れること”という言い伝えがあることが伝えられるなか、七緒の「ここは私の知っている采岐島じゃないの」という一言が、穏やかな島に小さな違和感をもたらしていく。さらに、「彼女のために、何かをしてあげたい。でも何ができるのかわからない」と揺れる和希の想いも映し出され、ふたりの関係性が優しく紡がれていく。

さらに、「その夏、僕は、神隠しの入り江で、謎の少女と出会った」というコピーが添えられ、波打ち際に儚げに横たわる七緒を写しだしたティザービジュアルと玉木らのアフレコ写真も公開された。

コメント石橋陽彩（月ヶ瀬和希役）月ヶ瀬和希役の石橋陽彩です。原作を読んだときに感じた壮大な世界観とストーリーの面白さに度肝を抜かれ、絶対にこの作品に関わりたいと思っていたので、出演が決まったと聞いたときは胸が熱くなるほど嬉しかったです。和希は過去の経験から心を閉ざし、自然と周りに合わせて生きている繊細な男の子です。そんな彼が七緒と出会い、共に時を過ごす中で少しずつ自分の気持ちと向き合い、変わっていきます。彼の葛藤や揺れる想いを、丁寧に大切に演じさせていただきました。時空を越えて紡がれていく想いと、人と出会うことの意味を改めて感じられる作品になっていると思います。ストーリーや映像美も含め、ぜひ劇場でこの世界を体感していただけたら嬉しいです。

永瀬アンナ（秋鹿七緒役）この作品と出会ったのは中学生の頃、友人に薦めてもらったことがきっかけでした。初めて読んだときはページをめくる手が止まらず、一晩で読み切ってしまったのを今でもよく覚えています。読み終えたあともしばらく余韻が消えなくて、登場人物たちのことを何度も思い返していました。今回、オーディションを受ける際に本作のアニメ映画化を知り、「ぜひ参加したい！」と思い全力で挑ませていただきました。秋鹿七緒役に決まったと聞いたときは本当に嬉しかったです。触れられそうで触れられない、触れてしまったら壊れてしまいそうな。そんな繊細な距離感の中で描かれる若者たちのきらめきや切なさ、まっすぐな想いに、何度も心を揺さぶられました。七緒を演じていて、私自身も改めて、この物語のあたたかさと優しさを感じることができた気がします。ぜひ劇場で『どこきみ』を見届けてください。

土屋神葉（尾崎幹也役）本作のオーディション原稿を読ませていただいたとき、非常に繊細で、心の奥深くに触れるようなキャラクタードラマを描いている作品だと感じました。その世界観に強く惹かれていた分、出演が決まったとご連絡をいただいた瞬間は、本当に嬉しかったです。アニメーションならではの表現力が加わることで、この物語はより豊かに、そして忘れられない作品になるのではないかと、完成を今からとても楽しみにしています。この作品が、皆さまの心にそっと残り続ける一本になれば幸いです。ぜひスクリーンでご覧ください。

玉木宏（高津役）日本のアニメーション作品に関わることができたらいいな、という思いはあったので、今回オファーをいただけたことはすごく嬉しく思いました。僕が演じる高津は、一見冷たく見えるのですが、実は芯にあたたかいものを持った人だと思うので、それをどう声で表現したらいいか意識しながら演じました。また、モデルである島根県の隠岐という場所が僕自身の祖父祖母が住んでいた場所で、幼い頃から毎年行っている場所です。日本の原風景やたくさんの自然が詰まった素晴らしい場所、そしてちょっと神秘的なものを感じる場所でもあるので、そこがモデルになるというのはすごく嬉しい気持ちです。心が洗われるような綺麗な作品です。隠岐をモデルにした素晴らしい景色も含めて、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。

中村弘二（劇伴担当）映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』の劇伴を担当させていただきました。長編アニメーション映画の音楽を制作するのは初でしたので、とても嬉しいです。劇中には青い海や静かな木々、嵐やそよ風のような自然を感じる描写が多々ありました。私はそういった背景や風景と、この物語のエモーショナルな部分が調和できるような音楽を目指しました。劇場で感じていただけたら幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）