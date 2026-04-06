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京セラドーム大阪（大阪市西区）で4月5日、「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER（関西コレクション）」が開かれ、熊田曜子さん、村雨芙美さん、柚乃りかさんが出演した。

今回で30回目を迎えた関西コレクションに、熊田さんは15回目の出演。熊田さんはランウェイで水着姿を披露するのが恒例で、今回も3人で水着姿を披露し、会場を盛り上げた。

熊田さんは「いつでも水着になれる体づくりは常にしていますし、関コレで水着姿でランウェイを歩けるような生活をしています」と話し、現在の体脂肪率9％については「気合いを入れ過ぎて落とし過ぎたので、二けたに戻そうと思う」と明かした。

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