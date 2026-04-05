プロモーションやマーケティング事業を行うファーストイノベーション（東京都中央区）のアンケート型WEBメディア「SES Plus」が「X」ユーザーを対象に「職場の“NG質問ライン”」を調査し、結果をまとめた「セクハラと感じる質問ランキング2026」を公開しています。

【生々しい】あなたも、ついやってるかも？ ランキング“1〜5位”の結果がコレです！ リアルエピソードも！

調査は3月20〜23日にかけて「セクハラと感じる質問は？」というテーマで、「X」で実施。ランキングは10代〜60代以上の男女280人の回答をもとに作成。

3位は「休日何してた？」「どこ住んでるの？」といった「プライベートを詮索する質問」で、2位は「夜何してるの？」「どこまでいってるの？」などの「性的なニュアンスを含む質問」でした。

そして、1位は「彼氏いるの？」「なんで結婚してないの？」「子どもまだ？」といった「恋愛・結婚に関する質問」という結果でした。同社によると、1位の結果について「最も多くの回答を集めたのは恋愛・結婚に関する質問でした。『雑談の定番』が最もリスクの高い話題であることが分かります」とコメント。

さらに、同社は、回答者が挙げた主な判断基準として、（1）プライベートに踏み込みすぎ。（2）性的なニュアンスがある。（3）しつこい／繰り返し聞かれる。（4）立場（上司）を利用している。（5）空気的に断れないの5つが挙がるといい、「単なる発言内容だけでなく、『立場』『頻度』『関係性』といった要素が複合的に影響していることが明らかになりました」と、分析しています。

続けて、「特に『恋愛』『結婚』『身体』といったテーマは高確率で不快に受け取られる傾向があり、発言者に悪意がなくてもセクハラと認識されるリスクがあります」といい、「企業・個人ともに、『何を聞くか』ではなく『相手がどう感じるか』という視点に立ったコミュニケーションが、より一層求められるといえるでしょう」と伝えています。