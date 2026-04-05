グラビアアイドルの溝端葵さん（24）と郄野真央さん（22）が、4月13日発売のグラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Spring」（講談社）表紙＆巻頭グラビアに登場。先行カットが公開されました。



【写真】仲良しコンビの溝端葵さん＆郄野真央さん

2025年にデビューするや瞬く間にメジャー誌のグラビアを席巻し、シーンのトップで快進撃を続ける“あおまお”こと溝端さんと郄野さんの仲良しコンビ。Wシンデレラのプレミアム・コラボをDVD連動の大ボリューム30ページで掲載。とびっきりフレッシュ＆キュートな「ダブルインパクト」は必見です。



同誌は、2025年末から2026年2月までにFRIDAYで掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したもの。特別付録は105分のメイキングDVDです。その他のラインナップには、志田音々さん、榎原依那さん、宮部のぞみさん、大西亜玖璃さん、山岡雅弥さん&聖怜さん、大島璃乃さん、名前はまだない。さん、ちーまきさん、櫻井おとのさん、山田あいさん、小池里奈さん、エリマリ姉妹が名を連ねます 。なお、榎原さん、大西さん、名前はまだない。さん、櫻井さん、小池さんはDVD未収録です。その他にも、仮面ライダーヒロイン出身女優や人気声優、注目のTikTokerなど、多彩な顔ぶれが登場します。



【溝端葵さんプロフィル】

みぞばた・あおい 生年月日2001年5月3日 大阪府出身 身長163cm 趣味岩盤浴、サウナ、水族館に行くこと、フレグランス集め、蕎麦屋巡り 特技セルフジェルネイル、ダンス、バドミントン FRIDAYデジタル写真集「Sweet Noir」が発売中



【郄野真央さんプロフィル】

生年月日2003年9月1日 栃木県出身 身長153cm 趣味筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング 特技柔軟、剣道、バレエ、爪楊枝をえくぼに挟める FRIDAYデジタル写真集「あまえてく？」が発売中