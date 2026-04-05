実家のわんことの3か月ぶりの再会シーンがSNSで話題です。警戒からの180度違う豹変っぷりは爆笑を呼び、投稿は168万回再生を突破。「誰やねんお前からの変化がスゴイ(笑)」「しっぽブンブン♪」「あ！この匂い！ってなってるｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3ヶ月ぶりに『実家の犬』に会いに行った結果→ドアを開けたら『こいつ誰だ？』と警戒され…気付いた瞬間の態度】

3か月ぶりに実家に帰るとわんこが…？

TikTokアカウント「pecopeco2014」に投稿されたのは、3か月ぶりに帰省した投稿者さんが実家の愛犬、プードルとパグのMIX犬「ペコ」ちゃんと再会したときのワンシーン。

リビングの扉を開けた投稿者さん、ソファ越しのペコちゃんと目が合ったそう。感動の再会…！かと思いきや、ペコちゃんの様子がおかしい…。目の前の相手と距離を取りながら、挙句の果てには『ヴゥ～』と警戒心をあらわに唸りだしたといいます。

『こいつ誰だ？』といぶかしげな表情を見せるペコちゃんに、思わずフフッと笑ってしまったのだとか。確かに疑心暗鬼なペコちゃんの様子は、一周回って面白さを感じる光景だったそう。

クンクン…もしかして！？

しかしここで状況が変わり始めます。お顔を前に出しクンクン…匂いで記憶が呼び起こされたペコちゃん、とたんにしっぽをブンブンと振り、体は前のめりに…！小さい体でソファをよじ登るなんて、投稿者さんに近づきたい一心なのでしょう。

『おかえりー！』と全力でお出迎え！ついさっきまで唸っていたとは思えない豹変っぷりに、投稿者さんもたまらず爆笑してしまったとか。感情をストレートに表現するわんこはなんていじらしい動物なのでしょう。

疑いからのヘソ天♡

もっとそばに寄りたくてソファから降りて投稿者さんに猪突猛進のペコちゃん。あふれ出る喜びを抑えきれずにその場でヘソ天してしまったそう…！ひっくり返りながら『ナデナデしてください♡』とおねだりする姿は可愛いの極みです。

突然現れた大好きな人に最初こそ疑心暗鬼だったものの、匂いや声をちゃんと覚えていたのでしょう。今年12歳になるというペコちゃん、長い年月積み重ねた信頼関係の証でもあるに違いありませんね。

感情が忙しいペコちゃんのお出迎えには「クルクル変わる表情が可愛すぎる♡」「急に思い出してて草」「クンクンで分かったね」などのコメントが寄せられています。

ペコちゃんの愛くるしい姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「pecopeco2014」をチェックしてくださいね。ご紹介した投稿のフルバージョンも必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「pecopeco2014」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております