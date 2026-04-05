桃井かおり、トッピングずらりの豪華中華粥披露「バリエーションが本格的」「器のセンスも抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/04/05】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月5日、自身のInstagramを更新。お粥とおかずがずらりと並んだ食卓を公開した。
【写真】LA在住の74歳女優「アイデアが流石」豪華な中華粥披露
桃井は「本日お粥〜for u 日本粥で始まり、途中から蒸し鶏とパクチーで中華風！」と、味の変化を楽しむお粥の食卓を投稿。パクチー、梅干し、蒸し鶏、鮭フレークなど、彩り豊かなトッピングが並んだ豪華な食卓を披露している。
また「完食しますよう1合だけ炊いたが食べ切れず」と明かした桃井は、「ふと？残ったら皆さんどしてる？かと？」とフォロワーへ質問も綴っている。
この投稿に、ファンからは「バリエーションが本格的」「真似したい」「器のセンスも抜群」「私は余ったら冷凍して翌日のリメイクに使います」「中華から日本食まで味変するアイデアが流石」「こんなに豊かな食卓、憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の74歳女優「アイデアが流石」豪華な中華粥披露
◆桃井かおり、豪華なお粥公開
桃井は「本日お粥〜for u 日本粥で始まり、途中から蒸し鶏とパクチーで中華風！」と、味の変化を楽しむお粥の食卓を投稿。パクチー、梅干し、蒸し鶏、鮭フレークなど、彩り豊かなトッピングが並んだ豪華な食卓を披露している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バリエーションが本格的」「真似したい」「器のセンスも抜群」「私は余ったら冷凍して翌日のリメイクに使います」「中華から日本食まで味変するアイデアが流石」「こんなに豊かな食卓、憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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