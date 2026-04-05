「あんたが」劇中ドラマ女優・青島心、抜群スタイル際立つミニ丈コーデ「雰囲気違う」「驚異の美脚」と反響【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】女優の青島心が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】「あんたが」劇中ドラマ女優、美脚輝くミニ丈衣装姿
長い手足が際立つミニ丈の衣装を着こなし登場した青島。頭にティアラをつけ、圧巻のオーラを放った。
このランウェイを受け、ネット上では「気付かなかった」「雰囲気違う」「美しすぎる…驚異の美脚」など反響が寄せられている。
青島は、テレビ朝日系ドラマ「仮面ライダーギーツ」（テレビ朝日系／2022年〜2023年）の出演で注目を集め、2025年にはTBS系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の劇中で放送されるもう1つのドラマ「フォーエバーラブは東京で」でGP帯の同局ドラマレギュラー初出演を果たした。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あんたが」劇中ドラマ女優、美脚輝くミニ丈衣装姿
◆青島心、美スタイル披露
長い手足が際立つミニ丈の衣装を着こなし登場した青島。頭にティアラをつけ、圧巻のオーラを放った。
このランウェイを受け、ネット上では「気付かなかった」「雰囲気違う」「美しすぎる…驚異の美脚」など反響が寄せられている。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】