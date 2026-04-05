大宮vs岐阜 スタメン発表
[4.4 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節](NACK)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 20 日高元
MF 45 山本桜大
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 6 石川俊輝
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 11 カプリーニ
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 17 川本梨誉
MF 21 横山智也
FW 26 大串昇平
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 20 日高元
MF 45 山本桜大
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 33 和田拓也
MF 6 石川俊輝
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 11 カプリーニ
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 17 川本梨誉
MF 21 横山智也
FW 26 大串昇平
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆