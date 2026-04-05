[4.4 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節](NACK)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 15 中山昂大

MF 20 日高元

MF 45 山本桜大

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 1 笠原昂史

DF 5 ガブリエウ

DF 22 茂木力也

DF 33 和田拓也

MF 6 石川俊輝

MF 17 神田泰斗

MF 27 松井匠

FW 11 カプリーニ

FW 23 杉本健勇

監督

宮沢悠生

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 7 文仁柱

DF 23 外山凌

DF 27 羽田健人

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 17 川本梨誉

MF 21 横山智也

FW 26 大串昇平

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 5 加藤慎太郎

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

MF 39 泉澤仁

MF 85 箱崎達也

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 77 山谷侑士

FW 99 ファビオ・アセヴェド

監督

石丸清隆