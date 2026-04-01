【かに座】2026年4月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年4月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
あなたの魅力や経験が周囲に評価され、大きな成果につながる素晴らしい時期です。期待以上の結果に喜びを感じる場面も多く、これまでの積み重ねが形になるはずです。
得意分野で実力を発揮できる好機なので、自ら手を挙げて新しいことに挑戦するのが成功のカギとなります。
今はまさに、あなたの才能をアピールできる舞台が整っています。遠慮せず、自信を持って前に出て、今後の職務経歴に誇らしく刻めるような実績を残していきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
才能や知識を生かして大きな活躍をするには、“水のパワー”を使います。おすすめは、旬のシイタケを使った「シイタケの肉詰め」です。菌類であるシイタケは元々水分を多く含んでおり、黒い傘の色味も水のパワーを秘めています。
ひき肉に長ネギやショウガを混ぜて傘に詰め、香ばしく焼き上げましょう。しょうゆ、砂糖、みりんで味付けすれば、ジューシーで食卓の主役になる一品が完成します。旬のうまみをしっかりと味わいながら、あなたの隠れた才能を存分に発揮して大きく羽ばたいていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞
あなたの魅力や経験が周囲に評価され、大きな成果につながる素晴らしい時期です。期待以上の結果に喜びを感じる場面も多く、これまでの積み重ねが形になるはずです。
今はまさに、あなたの才能をアピールできる舞台が整っています。遠慮せず、自信を持って前に出て、今後の職務経歴に誇らしく刻めるような実績を残していきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
才能や知識を生かして大きな活躍をするには、“水のパワー”を使います。おすすめは、旬のシイタケを使った「シイタケの肉詰め」です。菌類であるシイタケは元々水分を多く含んでおり、黒い傘の色味も水のパワーを秘めています。
ひき肉に長ネギやショウガを混ぜて傘に詰め、香ばしく焼き上げましょう。しょうゆ、砂糖、みりんで味付けすれば、ジューシーで食卓の主役になる一品が完成します。旬のうまみをしっかりと味わいながら、あなたの隠れた才能を存分に発揮して大きく羽ばたいていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)