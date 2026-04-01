1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.9％減の2593億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.1％減の2033億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> 、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が新高値。ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、ＮＥＸＴ シンガポール <2045> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> が14.00％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が13.14％高、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> が6.71％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が6.46％高、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> が6.38％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は7.56％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は7.24％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は6.74％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は6.16％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は5.02％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2064円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1082億7400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1165億9000万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が302億7200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が199億5700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が129億2000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が105億1000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が100億200万円の売買代金となった。



株探ニュース

