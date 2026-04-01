“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、『家庭画報』で特集 当時の撮り下ろしなど紹介
世界文化社はきょう1日、ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート・ペアの金メダリストで“りくりゅう”こと三浦璃来＆木原龍一を特集した『家庭画報 5月号』『家庭画報 5月号 プレミアムライト版』を発売した。
【画像】“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、『家庭画報』当時のショット
『家庭画報』では、初優勝した世界選手権前の2023年4月号、金メダルに輝いたミラノ・コルティナ冬季五輪前の2026年1月号で独占取材を実現していた。今回、両選手の金メダルを祝し、当時撮り下ろした写真とともに、インタビューで特に印象深かったコメントを紹介する。
また彼らが多大な影響を受けてきたブルーノ・マルコットコーチについて、五輪後に語ったりくりゅうペアの強みについて、ノンフィクションライター・田村明子氏の寄稿文で届ける。
田村氏の寄稿文から「ブルーノコーチはこう説明する。『ペアでは自分だけではなく、相手のやることがキャリアにかかってきます。信頼とは、お互いがやるべきことをきちんとやるだろうと信じること。そして何が起きても相手のためにそこにいる、とういうことです。』」と紹介した。
【画像】“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、『家庭画報』当時のショット
『家庭画報』では、初優勝した世界選手権前の2023年4月号、金メダルに輝いたミラノ・コルティナ冬季五輪前の2026年1月号で独占取材を実現していた。今回、両選手の金メダルを祝し、当時撮り下ろした写真とともに、インタビューで特に印象深かったコメントを紹介する。
田村氏の寄稿文から「ブルーノコーチはこう説明する。『ペアでは自分だけではなく、相手のやることがキャリアにかかってきます。信頼とは、お互いがやるべきことをきちんとやるだろうと信じること。そして何が起きても相手のためにそこにいる、とういうことです。』」と紹介した。