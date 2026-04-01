デート中、せっかちだと思われる行動９パターン
多くの女性は、どんなときもゆったりと構える、包容力のある男性を好むもの。そのため、真逆に位置する「せっかちな男」は人気が薄いようです。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「デート中、女性にせっかちだと思われる行動」をご紹介します。
【１】行列に並ぶことを極端に嫌がる。
「ラーメン屋とかに並んでくれないと、すごくせっかちだなと思う。やっていけるか不安…」（２０代女性）というように、あまりにも行列に並ぶことを嫌がると、一緒にやっていけるのか不安を感じる女性もいるようです。今後の交際に差し障らないよう、ある程度は我慢する必要がありそうです。
【２】時計や携帯で何度も時間を確認する。
「私と会ってても楽しくないのかなと思っちゃう」（２０代女性）など、時間を気にされると、せかされているように感じる女性もいるようです。デートの間くらい、時計や携帯を気にするのは控えましょう。
【３】指でテーブルをコツコツ叩く。
「私が怒られてるみたい。機嫌悪いのかなと思っちゃう」（２０代女性）というように、せっかちが原因で女性を不安にさせるケースです。せっかくのデートを台無しにしてしまう恐れもあるので、このようなクセがある人は注意しましょう。
【４】飲食店で、店員が来るまで呼び出しボタンを押し続ける。
「一緒にいて恥ずかしい。少しくらい待てないの？」（２０代女性）というように、人前で「待てない」態度を全面に出すと、うんざりする女性も多いようです。店員が来るまでの時間はふたりの会話を楽しむように心がけましょう。
【５】待ち合わせ時間ピッタリに「今どこ？」と電話をする。
「デートなんだから、ちょっとくらいの遅刻は許してほしい。怒る人はイヤだな」（２０代女性）というように、「せっかち」が自分に向くと、嫌がる女性は多いよう。時間に正確なのはいいことですが、せめて１０分は待つ心の余裕を持ちましょう。
【６】エレベーターで「閉」ボタンを連打する。
「機械に『あたる』姿を見ると、ちょっと怖いかも」（２０代女性）というように、度を超した「せっかち」は女性に怖がられてしまうようです。効果はほとんど同じなので、ボタンの連打はせず、長押しにとどめてはいかがでしょうか。
【７】横断歩道の青信号が点滅しているのに、横断歩道を渡る。
「危ないのに渡るってことは、相当せっかち。女の子と一緒なんだからやめてほしい」（２０代女性）など、たくさんの女性から苦情が…。点滅する信号を見るとつい渡りたくなりますが、ヒールの高い靴を履いた女性を走らせるのは酷。交通ルールを守って、楽しいデートを実現させましょう。
【８】女性の歩幅に合わさず、ひとりで勝手に歩く。
「置いていかれたらショック。そんなのデートじゃない！」（２０代女性）というご意見多数。女性の歩幅に合わせないと、せっかちなだけでなく、女性への気遣いが足りないと思われる恐れがあります。女性と手をつなぐと、自然とゆっくり歩けるかもしれません。
【９】イスに座ると必ず貧乏ゆすりをする。
「イライラしているのかと思っちゃう。見た目にもよくないしやめてほしい」（２０代女性）など、男性の貧乏ゆすりにストップをかける女性多数。小刻みな揺れが、何かにイラついているように見えるようです。見た目も悪いので、貧乏ゆすりのクセがある人は意識して直しましょう。
ほかにも「こんな態度がせっかちだと言われた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
【１】行列に並ぶことを極端に嫌がる。
「ラーメン屋とかに並んでくれないと、すごくせっかちだなと思う。やっていけるか不安…」（２０代女性）というように、あまりにも行列に並ぶことを嫌がると、一緒にやっていけるのか不安を感じる女性もいるようです。今後の交際に差し障らないよう、ある程度は我慢する必要がありそうです。
「私と会ってても楽しくないのかなと思っちゃう」（２０代女性）など、時間を気にされると、せかされているように感じる女性もいるようです。デートの間くらい、時計や携帯を気にするのは控えましょう。
【３】指でテーブルをコツコツ叩く。
「私が怒られてるみたい。機嫌悪いのかなと思っちゃう」（２０代女性）というように、せっかちが原因で女性を不安にさせるケースです。せっかくのデートを台無しにしてしまう恐れもあるので、このようなクセがある人は注意しましょう。
【４】飲食店で、店員が来るまで呼び出しボタンを押し続ける。
「一緒にいて恥ずかしい。少しくらい待てないの？」（２０代女性）というように、人前で「待てない」態度を全面に出すと、うんざりする女性も多いようです。店員が来るまでの時間はふたりの会話を楽しむように心がけましょう。
【５】待ち合わせ時間ピッタリに「今どこ？」と電話をする。
「デートなんだから、ちょっとくらいの遅刻は許してほしい。怒る人はイヤだな」（２０代女性）というように、「せっかち」が自分に向くと、嫌がる女性は多いよう。時間に正確なのはいいことですが、せめて１０分は待つ心の余裕を持ちましょう。
【６】エレベーターで「閉」ボタンを連打する。
「機械に『あたる』姿を見ると、ちょっと怖いかも」（２０代女性）というように、度を超した「せっかち」は女性に怖がられてしまうようです。効果はほとんど同じなので、ボタンの連打はせず、長押しにとどめてはいかがでしょうか。
【７】横断歩道の青信号が点滅しているのに、横断歩道を渡る。
「危ないのに渡るってことは、相当せっかち。女の子と一緒なんだからやめてほしい」（２０代女性）など、たくさんの女性から苦情が…。点滅する信号を見るとつい渡りたくなりますが、ヒールの高い靴を履いた女性を走らせるのは酷。交通ルールを守って、楽しいデートを実現させましょう。
【８】女性の歩幅に合わさず、ひとりで勝手に歩く。
「置いていかれたらショック。そんなのデートじゃない！」（２０代女性）というご意見多数。女性の歩幅に合わせないと、せっかちなだけでなく、女性への気遣いが足りないと思われる恐れがあります。女性と手をつなぐと、自然とゆっくり歩けるかもしれません。
【９】イスに座ると必ず貧乏ゆすりをする。
「イライラしているのかと思っちゃう。見た目にもよくないしやめてほしい」（２０代女性）など、男性の貧乏ゆすりにストップをかける女性多数。小刻みな揺れが、何かにイラついているように見えるようです。見た目も悪いので、貧乏ゆすりのクセがある人は意識して直しましょう。
ほかにも「こんな態度がせっかちだと言われた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）