長渕剛の娘・文音、ツインプラネット所属を発表「これまでの自分を超えていくために」【コメント全文】
歌手・長渕剛（69）＆元俳優で花創家・志穂美悦子夫妻の長女で俳優の文音（38）がきょう1日から、ツインプラネットに所属となる。同事務所が公式サイトで発表した。
【写真】長渕剛の娘・文音、近況ショット（別カット）
文音は発表でコメントを寄せており、「この度、素敵なご縁があり“TWIN PLANET”に所属する運びとなりました」と報告。「これまでの自分を超えていくために、また一歩踏み出します。まだ知らない自分に出会うために、まだ見たことのない景色へ。静かに、強く」とつづり、「新しい幕開け。どうぞ、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
文音は、1988年3月17日生まれ。2012年に明治学院大学国際学部国際学科を卒業。2013年にニューヨークフィルムアカデミースクール、acting for filmコースを卒業した。2008年の映画デビュー作『三本木農業高校、馬術部』（主演・菊池香苗役）で、日本アカデミー賞の新人賞に選ばれた。このほか、映画『コンビニ夢物語』、「イタズラなKiss THE MOVIE」シリーズ、『そこからの光〜未来の私から私へ〜』などに出演した。
■コメント全文
この度、素敵なご縁があり“TWIN PLANET”に所属する運びとなりました。
これまでの自分を超えていくために、
また一歩踏み出します。
まだ知らない自分に出会うために、
まだ見たことのない景色へ。
静かに、強く。
新しい幕開け。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
俳優部
文音
【写真】長渕剛の娘・文音、近況ショット（別カット）
文音は発表でコメントを寄せており、「この度、素敵なご縁があり“TWIN PLANET”に所属する運びとなりました」と報告。「これまでの自分を超えていくために、また一歩踏み出します。まだ知らない自分に出会うために、まだ見たことのない景色へ。静かに、強く」とつづり、「新しい幕開け。どうぞ、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
■コメント全文
この度、素敵なご縁があり“TWIN PLANET”に所属する運びとなりました。
これまでの自分を超えていくために、
また一歩踏み出します。
まだ知らない自分に出会うために、
まだ見たことのない景色へ。
静かに、強く。
新しい幕開け。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
俳優部
文音