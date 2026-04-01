潜水艦の隠密性向上に大きく貢献

横浜ゴムは2026年3月26日、海上自衛隊艦船補給処（神奈川県横須賀市）から感謝状を受領したと発表しました。

【写真】これが海上自衛隊から授与された感謝状です

今回の表彰は、長年にわたる「潜水艦用防振管継手（かんつぎて）」の納入を通じて、潜水艦の運用や、制振性および静粛性の向上に寄与したことが高く評価されたものです。艦艇の安定運用を支える後方支援機関である同処から、多大な貢献が認められた企業として贈られました。

潜水艦にとって、相手に探知されないための「静粛性」は命綱とも言える最も重要な性能のひとつです。横浜ゴムが提供する防振管継手は、艦内の配管系統において、機器や内部を流れる流体から発生する微小な振動が船体へ伝わるのを抑える部品です。この振動伝播の低減により、潜水艦の隠密性向上に大きく貢献しています。

同社はこれだけでなく、水中吸音材や制振材、音波の透過性が求められるラバーウィンドウといった潜水艦向けの機能部材も長年提供しています。長年にわたり培ってきたゴム・防振技術によって、振動や騒音の低減、運用信頼性の確保を技術面から陰で支えています。

横浜ゴムは現在進めている中期経営計画「YX2026」においても、強みである工業資材事業等へリソースを集中する戦略を掲げており、今後も高い技術力が求められる防衛装備品分野への取り組みを進めていくとしています。

今回の横浜ゴムの感謝状受領は、日本の安全保障が、こうした民間企業の高度な専用技術によって支えられていることを示す一例と言えるのかもしれません。