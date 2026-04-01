「正直に言って…」イングランド代表主将が日本戦の“ゼロトップ戦術”に見解。森保ジャパンには賛辞「組織力があり、規律正しい」
イングランド代表は現地３月31日、国際親善試合で日本代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。０−１で敗れた。
エースのハリー・ケインがコンディション不良で欠場したなか、フィル・フォーデンを４−２−３−１の最前線に置く“ゼロトップ”の形で臨んだイングランドは、序盤からゲームを支配するもゴールが遠い。
逆に23分にはワンチャンスをものにされて三笘薫に先制ゴールを許す。後半にはシステムを変えて反撃に出るも、最後まで得点を奪えなかった。
英公共放送『BBC』によると、この試合のゲームキャプテンを務めたマーク・ゲイは、ゼロトップのシステムで戦ったことについて、「正直に言って、正しい判断だったと思う」と自身の見解を示す。
「攻撃の糸口を見つけ、突破口を開くのは、常に僕たち選手次第だ。実際、今日はセットプレーから多くのチャンスを作り、できる限りのチャンスを作った。しかし、ゴールを決めることはできなかった。前向きな姿勢を保ち、互いに支え合い、団結し続けることが重要だ」
また森保ジャパンについては「相手は組織力があり、規律正しいチーム。彼らもワールドカップ出場を決めているし、ここで何かを証明したいと思っていただろう」とコメント。「この経験から学ぶことが重要だ」と前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ
エースのハリー・ケインがコンディション不良で欠場したなか、フィル・フォーデンを４−２−３−１の最前線に置く“ゼロトップ”の形で臨んだイングランドは、序盤からゲームを支配するもゴールが遠い。
逆に23分にはワンチャンスをものにされて三笘薫に先制ゴールを許す。後半にはシステムを変えて反撃に出るも、最後まで得点を奪えなかった。
英公共放送『BBC』によると、この試合のゲームキャプテンを務めたマーク・ゲイは、ゼロトップのシステムで戦ったことについて、「正直に言って、正しい判断だったと思う」と自身の見解を示す。
また森保ジャパンについては「相手は組織力があり、規律正しいチーム。彼らもワールドカップ出場を決めているし、ここで何かを証明したいと思っていただろう」とコメント。「この経験から学ぶことが重要だ」と前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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