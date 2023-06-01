King & Prince、7作目のデジタルシングル1位 永瀬廉・吉川愛 ダブル主演映画主題歌【オリコンランキング】
King & Princeの最新シングル「Waltz for Lily」が、4月1日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数1万9514DLを記録し、1位に初登場。2026年1月5日付での「Theater」以来、自身通算7作目【※】のデジタルシングル1位を獲得した。
【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン
本作はメンバー・永瀬廉と俳優・吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌。本作を表題曲としたCDシングルも同日付「週間シングルランキング」で1位に初登場し「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」との2冠を獲得している。
2位には、メンバー7人でのカムバックを果たしたBTSの新曲「SWIM」が2週連続TOP5入り。週間DL数は8972DLで、累積DL数は1万4928DLとなった。
3位には、8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZELの新曲「Get Up And Dance」が、初週DL数8828DLでランクイン。4月8日に発売されるアルバム『Banquet』のリード曲として収録されている。
【※】King & Princeの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品／「halfmoon」「WOW」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」「Theater」
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間：2026年3月23日〜29日）＞
【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン
本作はメンバー・永瀬廉と俳優・吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌。本作を表題曲としたCDシングルも同日付「週間シングルランキング」で1位に初登場し「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」との2冠を獲得している。
3位には、8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZELの新曲「Get Up And Dance」が、初週DL数8828DLでランクイン。4月8日に発売されるアルバム『Banquet』のリード曲として収録されている。
【※】King & Princeの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品／「halfmoon」「WOW」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」「Theater」
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間：2026年3月23日〜29日）＞