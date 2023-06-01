『ウマ娘』と『みどりのマキバオー』夢のコラボ映像解禁なのね〜！OP再現
クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』とアニメ『みどりのマキバオー』がコラボレーションしたことが発表された。あわせてコラボ映像が『ウマ娘』公式YouTubeにて公開された。
【動画】走れ〜走れ〜！公開された『ウマ娘』＆『マキバオー』コラボ映像
2026年はアニメ『みどりのマキバオー』30周年、ゲーム『ウマ娘』5周年、さらに「ウマ年」という記念すべき年。そんなアニバーサリーな年を盛り上げるべく、マキバ“オー”とウマ娘の“オー”たちによる、“オー”も白い奇跡のコラボが開幕した。
コラボ映像は『みどりのマキバオー』のオープニング映像を再現し、マキバオーとトウカイテイオー、テイエムオペラオー、サクラバクシンオー、サクラチヨノオー、サクラチトセオー、カルストンライトオが駆け抜けるコラボならではの映像になっている。
さらに本日より新CMを放送開始。今回のコラボを記念して、CMではアニメ『みどりのマキバオー』エンディングテーマをオマージュした内容となった。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
【動画】走れ〜走れ〜！公開された『ウマ娘』＆『マキバオー』コラボ映像
2026年はアニメ『みどりのマキバオー』30周年、ゲーム『ウマ娘』5周年、さらに「ウマ年」という記念すべき年。そんなアニバーサリーな年を盛り上げるべく、マキバ“オー”とウマ娘の“オー”たちによる、“オー”も白い奇跡のコラボが開幕した。
さらに本日より新CMを放送開始。今回のコラボを記念して、CMではアニメ『みどりのマキバオー』エンディングテーマをオマージュした内容となった。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
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