ものまねタレントのりんごちゃんは3月31日、自身のInstagramを更新。全身ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：りんごちゃん公式Instagramより）

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ものまねタレントのりんごちゃんは3月31日、自身のInstagramを更新。全身ショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。

【写真】りんごちゃんの全身ショット

「若返ったね」

りんごちゃんは「トップスとスカートのAvail(アベイル)コーデは姉が選んでくれました」と紹介し、2枚の写真を投稿。1枚目は全身が写ったショットです。りんごちゃんのスタイルの良さが際立っています。また、2枚目には自撮りと思われるショットを載せました。

ファンからは「めちゃ可愛い」「美人さんですわ〜」「顔ちっちゃ」「若返ったね」「すごい痩せた〜」「どうやって痩せたんですか」などの声が寄せられています。

「どんどん痩せて綺麗になってる」

21日の投稿では「ダイエット第二弾成功」とつづり、全身ショットを公開したりんごちゃん。ダイエット前の姿がプリントされたパネルと写っていますが、顔から脚まで全体的にスッキリとした印象を受けます。ファンからは「見る度に痩せてる！」「どんどん痩せて綺麗になってる」「可愛さがグレードアップだね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)