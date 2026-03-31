「会話が英語なの凄い」川崎希のモデル夫、“兄弟喧嘩中？”動画に「ネイティブの綺麗な発音」「良いパパ」反響

「会話が英語なの凄い」川崎希のモデル夫、“兄弟喧嘩中？”動画に「ネイティブの綺麗な発音」「良いパパ」反響