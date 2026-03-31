「会話が英語なの凄い」川崎希のモデル夫、“兄弟喧嘩中？”動画に「ネイティブの綺麗な発音」「良いパパ」反響
モデルのアレクサンダーさんは3月31日、自身のInstagramを更新。「兄弟喧嘩中？」とつづり、子どもたちの動画を披露しました。
【動画】アレクサンダーの子どもたちの姿
ファンからは、「会話が英語なの凄い」「可愛い動画ありがとうございます」「カゲトラくんと美人ちゃんの会話は英語比率が高いですね。ネイティブの綺麗な発音」「良いパパ」「可愛すぎる」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【動画】アレクサンダーの子どもたちの姿
「可愛い2人の動画です」アレクサンダーさんは「兄弟喧嘩中？ 可愛い2人の動画です」とつづり、1本の動画と1枚の写真を投稿。動画にはきょうだいがボールを取り合いながらじゃれ合ったり、ジュースを飲みながら言い合ったり、おもちゃで遊んだりする様子が収められています。子どもたちはけんかをしながら成長しているようです。英語が飛び交うかわいらしい会話も印象的です。
息子とサッカー練習をする様子を披露自身のInstagramで家族ショットをたびたび公開しているアレクサンダーさん。29日の投稿では「カゲトラと朝からサッカー練習」とつづり、息子とサッカー練習をする様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)