新幹線vs飛行機vsバス、距離別に一番安い移動手段はどれか？旅行費の「交通費」を最適化する

旅行費における料金と時間はトレードオフの関係にある

交通手段を選ぶ際に重要なのは、料金と時間のバランスです。一般的に、移動時間が短い手段ほど料金が高くなる傾向にあります。飛行機は長距離移動において時間を大幅に短縮できますが、その分価格が高くなるケースが一般的です。

一方で高速バスは料金が安いものの、長時間の移動は避けられません。このように、交通手段は「安さ」と「速さ」のどちらを優先するかによって最適解が変わるのです。



主要路線ごとの料金と所要時間の比較

次に、具体的な路線で比較してみましょう。ここでは、主要路線ごとの料金と所要時間を比較しました。



東京～大阪の場合

東京～大阪間の料金と所要時間を移動手段別で比較すると以下の通りです。

表1

手段 料金 所要時間 新幹線 約1万4,000～1万6,000円 約2.5～3時間 飛行機 約8,000～2万円 約1.5時間（空港移動含め約3時間） 高速バス 約3,000～8,000円 約8～10時間 車 約8,000～1万5,000円 約6～8時間

交通情報サイトを基に筆者作成

中距離では、新幹線が時間と利便性のバランスに優れています。車でも行ける距離ですが、休憩を挟むと目安以上の時間がかかるケースも少なくありません。



東京～福岡の場合

東京～福岡間の料金と所要時間を移動手段別で比較すると以下の通りです。

表2

手段 料金 所要時間 新幹線 約2万2,000～2万5,000円 約5時間 飛行機 約1万～3万円 約2時間（空港移動含め約4時間） 高速バス 約8,000～1万5,000円 約12～15時間 車 約1万5,000～2万5,000円 約12～15時間

交通情報サイトを基に筆者作成

長距離では、飛行機が時間効率に優れています。また、新幹線でも比較的早く着くことから旅行や仕事の出張でも利用されています。



東京～札幌の場合

東京～札幌間の料金と所要時間を移動手段別で比較すると以下の通りです。

表3

手段 料金 所要時間 新幹線 約1万～3万円 約8時間 飛行機 約2万7,000～3万5,000円 約1.5時間（空港移動含め約4時間） 高速バス 約1万～2万円 約18時間以上 車 約2万～4万円 約18時間以上

交通情報サイトを基に筆者作成

このような長距離の場合、飛行機が時間的にもコスト的にも優秀です。夜行バスや車でいくことも可能ですが、ほぼ丸一日かかるため、現実的な手段とはいえません。



優先度別の選び方

いざ、遠出するとなると、移動手段がたくさんあり過ぎてどれが効率的か分からない方も多いでしょう。以下では、移動手段を優先度ごとにまとめています。



・費用重視の場合：高速バス・LCCがおすすめ

・時間重視の場合：飛行機・新幹線がおすすめ

・快適性重視：新幹線がおすすめ

・自由度重視：車がおすすめ



費用だけでなく、移動時間や体力的な負担も考慮することが重要です。中でも車の運転は長時間に渡ると不注意運転が起こりやすくなり、思わぬ事故につながるケースも少なくありません。サービスエリアなどで適宜休憩しながら安全運転を心がけましょう。



交通費を最適化するためのポイント

交通費は事前の工夫によって抑えられます。なぜなら、選び方とタイミングによって費用が大きく変わるためです。ここでは、交通費を最適化するためのポイントを2つ紹介します。



総費用で判断する

交通費を比較する際は、単純な運賃だけでなく、移動時間や現地での行動時間も含めて判断することが重要です。

例えば、移動時間が長い場合は滞在時間が短くなるため、結果的に旅行全体の満足度に影響する可能性があります。また、車は運転が必要であるものの、目的地に着くまでの寄り道そのものが旅の思い出になるのがメリットです。



早期割引・セールを活用する

交通費を抑えるうえで有効なのが、早期割引や期間限定セールの活用です。特に飛行機は、搭乗日より前に予約することで大幅な割引が適用されるケースが多く、同じ区間でも通常運賃と比べて半額近くになることがあります。

新幹線についても、早期予約型の割引きっぷや旅行パッケージを利用することで実質的な費用節約に役立ちます。

また、高速バスやLCCでは不定期でセールが実施されることがあり、通常よりもさらに安い価格で予約できることも見逃せません。ただし、こうした割引は席数や販売期間が限られているため、こまめに情報を確認し、条件に合うタイミングで予約することが重要です。



距離と優先順位で最適な移動手段を決めよう

新幹線・飛行機・高速バス・車は、それぞれ料金と所要時間に大きな違いがあります。中距離では新幹線がバランスに優れ、長距離や超長距離では飛行機が効率的です。

一方で費用を抑えたい場合は高速バスがおすすめです。交通費は旅行全体の満足度にも影響するため、距離や目的、予算に応じて最適な移動手段を選びましょう。



出典

JR東海

JR東日本

ANA

JAL

高速バスネット

ネクスコ東日本

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー