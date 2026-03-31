英『BBC』が森保Jの注目すべき5選手を紹介!! ウェンブリーでイングランド代表と激突へ
現地時間31日に日本代表は“聖地”ウェンブリーでイングランド代表と激突する。この一戦を前に英『BBC』が日本の注目選手を5人挙げている。
「日本は世界的なサッカー強豪国とみなされていないかもしれないが、彼らを過小評価するのは危険だ」と日本代表を紹介すると、「イングランド代表が警戒すべき注目選手たち」として5選手の名前を挙げた。
まずは、前日会見でイングランドのトーマス・トゥヘル監督も「彼を止めるのは難しい」と警戒を示したブライトンMF三笘薫(ブライトン)。『BBC』は「プレミアリーグのファンにはお馴染みの名前。ブライトンでの5年間で印象的な活躍を見せてきた」などと紹介している。
続いては、同じくプレミアリーグでプレーするMF鎌田大地(クリスタル・パレス)で、「多才なプレーメーカー。ドリブル能力と連係プレーは、中盤において恐るべき存在感を発揮する」とコメント。そして、3人目はMF田中碧(リーズ)とプレミアリーグ所属選手が続く。
4人目として名前が挙がったのは日本の背番号10を背負うMF堂安律(フランクフルト)。「ダイナミックな左利きの攻撃的MF。2022年W杯ではドイツとスペインからゴールを決めており、その高いテクニックと内側に切れ込む能力で知られている」と紹介されており、最後に名前を連ねたDF伊藤洋輝(バイエルン)に対しては「冨安健洋が負傷で欠場しているため、その穴を埋める必要があり、伊藤の出場機会が増える可能性がある」とコメントしている。
「日本は世界的なサッカー強豪国とみなされていないかもしれないが、彼らを過小評価するのは危険だ」と日本代表を紹介すると、「イングランド代表が警戒すべき注目選手たち」として5選手の名前を挙げた。
まずは、前日会見でイングランドのトーマス・トゥヘル監督も「彼を止めるのは難しい」と警戒を示したブライトンMF三笘薫(ブライトン)。『BBC』は「プレミアリーグのファンにはお馴染みの名前。ブライトンでの5年間で印象的な活躍を見せてきた」などと紹介している。
4人目として名前が挙がったのは日本の背番号10を背負うMF堂安律(フランクフルト)。「ダイナミックな左利きの攻撃的MF。2022年W杯ではドイツとスペインからゴールを決めており、その高いテクニックと内側に切れ込む能力で知られている」と紹介されており、最後に名前を連ねたDF伊藤洋輝(バイエルン)に対しては「冨安健洋が負傷で欠場しているため、その穴を埋める必要があり、伊藤の出場機会が増える可能性がある」とコメントしている。