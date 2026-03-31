【2026年4月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
あなたらしくないチャレンジを
・全体運
「やっちゃおうかな？」という気分が高まるでしょう。でも、根が慎重派なので、99％「やりたい」に傾いてもなお、「いやいや、冷静に」とブレーキがかかります。すぐに行動に移せないのが、おうし座さんなのです。でも、いつもなら「だよね、やめておく」「どう考えも、無理な気がする」で収まるところで、なぜか「やっぱり」と心が動くでしょう。
さて、この占いを読んでいるのが、運のツキです。やっちゃえ！ 言っちゃえ！ 動いちゃえ！ 後は野となれ山となれで、進めば新天地が開けます。きっと、「なんでもっと早く決断しなかったんだろう」と思われるはず。でも、それがあなた。ちゃんとベストタイミングで動けているので問題なし！ ゴーサインです。
・社交運
自分の気持ち、本当の思いにフォーカスされるため、人のことが気にならなくなるでしょう。聞いているつもりで聞き流す、一緒にいるのに上の空的なことが増えそう。そこで、オススメしたいのは、自分について話してみることです。言いにくいことは言わなくていいし、ボカしながらのトークで十分。でも、心を打ち明けてもらった相手は、温かい思いに包まれるみたい。オフは、密度を高く。やりたいことは全部やるつもりでどうぞ。
・恋愛運
恋は、動きます。アンバランスだった関係は、解消に向かっていくでしょう。別れの感傷で判断を誤らないように気を付けて。新しいご縁はもうすぐそこに来ています。うまくいっている関係は、あなたが主導権を握って。
ラッキーポイント……ローズレッド、シャツコーデ、新しいフレグランス、朝活
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）変化と改革
あなたらしくないチャレンジを
・全体運
「やっちゃおうかな？」という気分が高まるでしょう。でも、根が慎重派なので、99％「やりたい」に傾いてもなお、「いやいや、冷静に」とブレーキがかかります。すぐに行動に移せないのが、おうし座さんなのです。でも、いつもなら「だよね、やめておく」「どう考えも、無理な気がする」で収まるところで、なぜか「やっぱり」と心が動くでしょう。
・社交運
自分の気持ち、本当の思いにフォーカスされるため、人のことが気にならなくなるでしょう。聞いているつもりで聞き流す、一緒にいるのに上の空的なことが増えそう。そこで、オススメしたいのは、自分について話してみることです。言いにくいことは言わなくていいし、ボカしながらのトークで十分。でも、心を打ち明けてもらった相手は、温かい思いに包まれるみたい。オフは、密度を高く。やりたいことは全部やるつもりでどうぞ。
・恋愛運
恋は、動きます。アンバランスだった関係は、解消に向かっていくでしょう。別れの感傷で判断を誤らないように気を付けて。新しいご縁はもうすぐそこに来ています。うまくいっている関係は、あなたが主導権を握って。
ラッキーポイント……ローズレッド、シャツコーデ、新しいフレグランス、朝活
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)