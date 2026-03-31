4月1日から新年度が始まります。全国的には値上げや自転車の青切符制度の導入、さらに130万の壁の緩和など様々なルールが変わります。そんな中、熊本では生活に大きく関わる変化が。「ごみ出し」「給食費」どう変わるのでしょうか？



ちょっと威厳のある黒の色調でデザインされた熊本城。4月1日から熊本市で販売されるこの袋。何の袋かというと…。



■熊本市 廃棄物計画課・津川正樹課長

「燃やすごみと埋立ごみを出すときに使う指定収集袋のデザインが変更になります」





熊本市では、燃やすごみは青の文字で書かれた袋。ガラス類や小型家電、針金ハンガーといった埋立ごみは緑の文字で書かれた袋。それぞれのごみ袋を購入する必要がありました。ところが埋立ごみの袋をめぐり、市民から「バラ売りしてほしい」「特小サイズをつくってほしい」という声が。



熊本市の指定ごみ袋の年間販売枚数（2024年）は、燃やすごみの3390万7500枚に対し、埋立ごみは136万4500枚で圧倒的に使用頻度が低い実態があります。ところが埋立ごみの袋は10枚セット。そんなに使うことがないのに多めに買うのはもったいない？そこで熊本市は燃やすごみと埋立ごみを統一した共通のごみ袋をつくりました。





■熊本市 廃棄物計画課・津川正樹課長

「袋が変更になりますが、ごみ出し（分別）のルールは変わりませんので、燃やすごみと埋立ごみはきちんと分別をして出していただくことがまず一つ。燃やすごみは今までの青い袋か黒い袋埋立ごみは緑の袋か黒い袋きちんと分別して出していただきたい」



【スタジオ】

（永島由菜キャスター）

共通のごみ袋なんですが、以前よりも少し分厚くなり、丈夫になったそうです。大・中・小・特小の4つのサイズがあり、小さな埋立ごみにも対応しやすくなっています。



（緒方太郎キャスター）

気になるのはごみ袋が統一されることで燃やすごみと埋立ごみが混ざって出されることはない？市民の声を受けて新たなルールに変えるのはいいこと。ルールの周知も大事です。そしてもう一つご紹介する新年度の変化は、「給食費の無償化」についてです。熊本県内の各自治体の現在の対応がこちらです。





県内では17の自治体が2025年度からすでに小中学校の給食費を無償化。また、1つの自治体が小学校のみ無償化しています。こうした中、国は新年度から公立の小学校の給食費無償化に向けた財政支援を行います。この措置を受けて県内の自治体はどう対応するのでしょうか？



【VTR】

まずは最も人口が多い熊本市。小中学校の給食費にあてるため、新年度当初予算に約41億5000万円が計上されました。小学校は無償化、中学校については保護者の負担が約5600円（年10回）で据え置きとなります。



さらに踏み込んだ対応をするのが人吉市や水俣市などの自治体です。小学校、中学校のいずれも完全無償化に踏み切ります。一方で無償化を見送ったのが八代市。給食費の負担は減るものの、小学校で1人月500円、中学校で月3600円を保護者から徴収します。背景にあるのが食材費の高騰。



「物価上昇が続けば給食の質が維持できなくなる」。市長は無償化見送りの理由をこのように説明しています。





【スタジオ】

KKTでは各自治体にアンケートを行いました。2026年度は31自治体が小中学校で12自治体が小学校で2025年度と比べて大幅に無償化が進んでいます。一方で八代市と嘉島町が無償化を見送る判断をしました。



材料費の高騰や質を担保することの難しさなど、それぞれの事情や考え方によって対応が分かれますが、4月1日から大きく変わる給食費。国の支援対象が義務教育の中学校まで拡大するのかなど今後も注目です。

