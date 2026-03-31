20万枚制作で全国掲出！日本損害保険協会「2026年度防火ポスター」塚本恋乃葉さん起用

記事ポイント タレント・モデルの塚本恋乃葉さんが2026年度防火ポスターのモデルに起用される全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」とともに20万枚を全国掲出松田聖子さんや清原果耶さんも名を連ねる伝統ある防火ポスターへの参加 タレント・モデルの塚本恋乃葉さんが2026年度防火ポスターのモデルに起用される全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」とともに20万枚を全国掲出松田聖子さんや清原果耶さんも名を連ねる伝統ある防火ポスターへの参加

日本損害保険協会が、タレント・モデルの塚本恋乃葉さんを起用した2026年度防火ポスターを20万枚制作しています。

全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」とともに、2026年4月から翌年3月まで全国の消防署や公共機関に掲出されます。

松田聖子さんや長澤まさみさんら名だたる著名人も歴代モデルを務めてきた伝統あるポスターに、第46回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリ受賞の塚本さんが選ばれています。

日本損害保険協会「2026年度防火ポスター」塚本恋乃葉さん起用

掲出期間：2026年4月〜2027年3月掲出場所：全国の消防署・役所などの公共機関制作枚数：20万枚全国統一防火標語：「火の確認 いい日を支える いい習慣」

日本損害保険協会は、タレント・モデルの塚本恋乃葉（つかもと このは）さんをポスターモデルに起用した2026年度防火ポスターを20万枚制作しています。

総務省消防庁の協力のもと、2026年4月から翌年3月まで全国の消防署や役所などの公共機関に掲出され、塚本さんの明るく元気な笑顔とともに防火意識の大切さを全国に呼びかけます。

同ポスターに記載される全国統一防火標語は「火の確認 いい日を支える いい習慣」です。

火災の原因が多様化・複雑化するなか、火を確認することを習慣にして安心で平穏無事な毎日を過ごしてほしいとの願いから生まれた標語となっています。

本標語は住宅防火対策のほか、近年増加しているモバイルバッテリーの発火による火災への対策等にも活用されます。

塚本恋乃葉さんのプロフィール

塚本恋乃葉さんは2004年10月26日生まれ、広島県出身のタレント・モデルです。

第46回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞しており、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」に出川ガールの新メンバーとして出演中です。

広島ホームテレビ「ピタニュー」には隔週レギュラーとして出演するほか、「永谷園」「イズミ」「みどりグループ」などの広告にも出演しています。

「このポスターを通して、そんな思いが一人でも多くの方に届き、皆さんの『いい日』をつくるお手伝いができればと願っています」と塚本さんはコメントしています。

1949年度から続く防火ポスターの歴史

日本損害保険協会は1949年度から「全国統一防火ポスター」を制作し、総務省消防庁へ寄贈しています。

1979年度からはポスターをより親しみやすいものにするため、タレントをモデルに起用する形式が定着しています。

過去のモデルには松田聖子さん（1981年度）、南野陽子さん（1992年度）、上戸彩さん（2002年度）、長澤まさみさん（2004年度）、戸田恵梨香さん（2007年度）、松岡茉優さん（2015年度）、清原果耶さん（2017年度）など、各時代を代表するタレントが名を連ねます。

2026年度は塚本恋乃葉さんが、この歴史ある防火ポスターの顔として全国に笑顔を届けます。

2026年度防火ポスターは、全国20万枚が消防署や公共機関を通じて日常的な防火意識の向上を支えています。

全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」は、住宅火災からモバイルバッテリーの発火対策まで幅広い防火啓発に活用されます。

松田聖子さんら著名なタレントも歴代モデルを務めてきた伝統ある防火ポスターは、2026年度も塚本恋乃葉さんの明るい笑顔とともに全国の公共機関を彩っています。

2026年度防火ポスターの紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年度防火ポスターのモデルは誰ですか？

A. タレント・モデルの塚本恋乃葉（つかもと このは）さんです。2004年10月26日生まれ、広島県出身で、第46回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリを受賞しています。

日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」への出演でも知られています。

Q. 2026年度の全国統一防火標語は何ですか？

A. 「火の確認 いい日を支える いい習慣」です。

火を確認することを習慣にして安心で平穏無事な毎日を過ごしてほしいとの願いから生まれた標語で、住宅防火対策やモバイルバッテリーの発火による火災への対策等に活用されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 20万枚制作で全国掲出！日本損害保険協会「2026年度防火ポスター」塚本恋乃葉さん起用 appeared first on Dtimes.