この記事をまとめると ■シボレー・コルベットの「グランスポーツ」がC8世代で復活した ■1960年代のC2型から続く特別な系譜を継承 ■自然吸気V8と電動4WDの2系統が用意される

コルベットの歴史を語るには欠かせない伝統のモデル

シボレーは3月26日、米国フロリダ州セブリングで開催されたIMSAセブリング12時間レースにおいて、2027年型「コルベット グランスポーツ」と、新たな電動AWDモデル「グランスポーツX」を発表した。

これにより、コルベットの歴史において特別な意味をもつ「グランスポーツ」の名が、ミッドシップとなったC8世代で久方ぶりに復活したことになる。その発表の舞台がセブリングだったのは、62年前の1964年3月21日、ロジャー・ペンスキーとジム・ホールがコルベット グランスポーツを駆り、セブリング12時間レースでプロトタイプGTクラス優勝を果たした歴史を記念したためだ。

グランスポーツの歴史は、1963年のC2世代に遡る。当時のコルベットのチーフエンジニアだったゾラ・アーカス・ダントフが主導し、1963年のル・マン24時間レース参戦を目指して開発されたレーシングカーだった。当初の計画では、GTプロダクションクラスのホモロゲーション取得のため、超軽量な高出力モデルを少なくとも125台生産する予定だった。しかし、わずか5台を生産した時点で、ゼネラルモーターズがファクトリーレース支援を中止。グランスポーツの開発計画は、ル・マン参戦を前にして消滅した。

この幻の5台は、市販モデルとは別物の丸断面鋼管フレームに、ハンドプライの極薄軽量FRP外板パネルを組み合わせた特別なシャシーをもっていた。エンジンも専用で、327立方インチ（5.4リッター）のオールアルミV8は、最大仕様で550hp（≒558馬力）を発生した。5台のうち3台がクーペ、2台がロードスターで、現在では「シェルビー・コブラ」以上に幻のモデルとなっており、オリジナルの個体はオークションで500万ドル以上の価格で取引されている。

GMがレース活動に消極的だった時代、ダントフはこの5台をプライベートチームのレーサーたちにこっそりと手渡し、実際のレース走行における車両評価と技術移転を図った。初代グランスポーツを駆ったドライバーには、ロジャー・ペンスキー、A.J.フォイト、ジム・ホール、ディック・トンプソンといった当時の名だたるレーサーたちが名を連ねる。1964年のセブリング12時間レースでは、ペンスキーとホールのコンビがプロトタイプGTクラスで優勝を飾った。

次にグランスポーツの名が復活したのは、1996年のC4世代最終年だった。1000台限定（クーペ810台、コンバーチブル190台）で生産されたC4グランスポーツは、アドミラルブルーのボディにアークティックホワイトのストライプ、左フロントフェンダーにトーチレッドのハッシュマークという伝統的なカラーリングを採用した。ZR-1のシャシーアップグレードとリヤのフレアフェンダーを組み合わせ、5.7リッターLT4 V8エンジンは330馬力を発生。日本にはクーペのみが正規輸入されている。

V8と電動4WDの２モデル体制で進化を見せる

C6世代では2010年モデルとして、Z51パッケージの後継モデルとしてグランスポーツが登場した。6.2リッターV8 LS3エンジンは430馬力を発生し、オプションの2モードエキゾーストシステムで436馬力へ引き上げられた。Z06と共通のダンパー＆スプリング、強化されたブレーキを採用し、6速MTと6速ATが選択できた。

C7世代のグランスポーツは2017年に登場した。6.2リッターV8自然吸気エンジンは466馬力を発生し、標準モデルから92mm拡大されたワイドボディフェンダーを採用。Z06のブレーキシステムを装備し、7速MTまたは8速ATが組み合わされた。コレクターエディションとして、日本には5台のみがAT仕様で輸入されている。

そして2027年モデルとして登場する新型グランスポーツは、ミッドシップとなったC8世代初のグランスポーツ。両モデルの基盤となるのは、新開発された次世代の自然吸気6.7リッターV8エンジン「LS6」だ。最高出力535hp（≒542馬力）、最大トルク520lb-ft（≒705Nm）を発生し、自然吸気V8エンジンとしては過去最大のトルクとなる。13.0:1の高圧縮比、95mmの大型スロットルボディ、専用設計の鍛造ピストンなどを採用し、全域にわたって鋭いレスポンスと強烈なパワーを提供する。

通常のグランスポーツは、自然吸気V8と後輪駆動を組み合わせる。標準でマグネティック・ライド・コントロールとミシュラン・パイロットスポーツ・オールシーズン4タイヤを装備し、日常の快適性とワインディングでの敏捷性を両立する。さらに限界性能を求めるユーザー向けには、Z52スポーツ・パフォーマンス・パッケージとZ52トラック・パフォーマンス・パッケージが用意される。

一方、グランスポーツXは、フロント車軸に電動モーターを追加した電動4WD（eAWD）モデルだ。総出力は最大721hp（≒730馬力）に達し、ZR1Xに採用されているシステムと類似した構成となる。現行のE-Rayに代わる存在として、ベースモデルとトラック指向モデルの中間に位置する多用途な選択肢となる見込みだ。

1963年の幻の5台から始まり、60年以上の歴史をもつグランスポーツの名は、各世代において特別な意味をもち続けてきた。ミッドシップとなったC8世代でも、この伝統は受け継がれる。新型グランスポーツは、2027年モデルとして2026年内の発売が予定されている。