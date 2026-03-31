気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

頑張っていてもなぜ報われないのか

頑張っているのに、なぜか報われない。

むしろ、頑張れば頑張るほど、余裕がなくなっていく。

多くの人は、この状態を「努力が足りない」と考える。

だが、それは根本的に間違っている。

問題は、努力の量ではない。

「どこに時間を使っているか」でもない。

もっと致命的なのは、

“考えずに動いていること”だ。

目の前のタスクをこなし、1日を終える。

それを繰り返している限り、

人生全体の方向は一切変わらない。

「考える時間」を持つ

だからこそ必要なのが、「考える時間」を持つことだ。

たとえば「日々の生活のなかで、人生全体の目的につながるような行動は何だろうか？」と考えてみるといいだろう。

同じく、「最近、自分の人生についてじっくりと考えたことはあるだろうか？」と自問するのもいい。自分の長期的な目標や夢、願望は何かを考えることは、時間不安への優れた対策になる。

落ちついて考える時間がないと、今この瞬間を大切にするのが難しくなる。また、次は違った行動を取ろうと考える余裕もなくなる。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』

そして、考えない時間を持たないまま日々を積み重ねれば、

気づかないうちに「望んでいない人生」に近づいていく。

逆に言えば、状況を変える方法はシンプルだ。

忙しいからこそ、立ち止まる。

ほんの数分でもいい。

「自分はどこに向かっているのか」を考える時間を持つことだ。

1日の使い方は、そのまま人生の使い方になる。

だからこそ、動く前に考える。

それが、「頑張っているのに報われない状態」から抜け出す、最初の一歩になる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）