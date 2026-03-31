創立100周年を記念したフェス開催へ！国立音楽大学「くにおん100フェス」

記事ポイント 2026年6月26〜28日に創立100周年記念「くにおん100フェス！」を3日間開催久石譲による「祝典序曲」世界初演を含む、クラシックからポピュラーまで多彩なプログラムを展開目標500万円のクラウドファンディングを2026年5月26日まで実施中・充実した限定リターンが揃う 2026年6月26〜28日に創立100周年記念「くにおん100フェス！」を3日間開催久石譲による「祝典序曲」世界初演を含む、クラシックからポピュラーまで多彩なプログラムを展開目標500万円のクラウドファンディングを2026年5月26日まで実施中・充実した限定リターンが揃う

国立音楽大学が、創立100周年を記念した3日間のフェスティバル「くにおん100フェス！

」を2026年6月26日（金）から28日（日）に開催します。

この記念フェスの実現に向け、目標金額500万円のクラウドファンディングを2026年5月26日（火）23時まで実施しています。

支援者には限定グッズや特別体験ツアー、高級ホテル宿泊など、多彩なリターンが揃っています。

国立音楽大学「くにおん100フェス」

開催期間：2026年6月26日（金）〜28日（日）開催場所：立川市（DAY3会場：立川ステージガーデン）クラウドファンディング期間：〜2026年5月26日（火）23時目標金額：500万円（目標未達でも公演は必ず実施）

国立音楽大学（くにおん）は、創立100周年記念プロジェクトとして2024年から多彩な事業・公演・ワークショップを展開しています。

2024年には、音楽とデータサイエンスを融合した「音楽×データサイエンスの創発セッション」を開催しています。

2025年には、200年前の音の響きを現代に蘇らせた「くにおんフォルテピアノ」の製作とコンサート活動を行っています。

さらに、附属図書館が所蔵するベートーヴェン初期印刷楽譜コレクションのデジタルアーカイブ構築・公開も進めています。

「くにおん100フェス！

」は、これらの記念プロジェクトの集大成として、本学の新たな100年への起点となる3日間のフェスティバルです。

3日間のプログラム

DAY1では、久石譲による「祝典序曲」の世界初演が行われます。

王道のクラシックやブラスオルケスター作品も数多く披露されます。

DAY2では、音楽の総合大学としての学びと研究の成果を体感できるワークショップやコンサートが多角的に展開されます。

DAY3では、クラシックにとどまらずポップス・ジャズ・ビッグバンドなどの分野で活躍する本学出身のアーティストたちが集結し、この日限りのコラボレーションコンサートが繰り広げられます。

支援者へのリターン

クラウドファンディングへの支援者には、学生が一つひとつ手作りした「100周年記念缶バッジ」が贈られます。

くにおんの「ねこ」と楽器「カリヨン」をモチーフにしたクラファン限定のサコッシュ・トートバッグも用意されています。

体験ツアーも充実しており、日本モダニズム建築の巨匠・前川 國男による校舎群を巡る「前川 國男キャンパスツアー」が楽しめます。

「フォルテピアノ＆楽譜レリーフツアー」では、普段は非公開のエリアへの立ち入りや、2025年製作のフォルテピアノによるレクチャーコンサートが体験できます。

DAY3公演前日（6月27日）には、立川ステージガーデンの舞台裏やリハーサルを見学できる「特別会場ツアー」も設けられています。

最上位のリターンには、立川「GREEN SPRINGS」内のSORANO HOTEL宿泊と公演記録映像のオンライン試写会がセットになった特別プランが揃っています。

支援の証として100周年記念銘板へのお名前記入と、限定フェスTシャツも受け取れます。

「くにおん100フェス！

」は、久石譲の世界初演や卒業生アーティストによる一夜限りのコラボなど、3日間にわたる唯一無二のプログラムが揃っています。

クラウドファンディングへの支援を通じて、限定グッズや希少な体験ツアーといった特別なリターンを受け取れます。

目標金額の達成・未達成にかかわらず公演は必ず実施されるため、支援はダイレクトに音楽の未来へとつながります。

国立音楽大学「くにおん100フェス！」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「くにおん100フェス！」はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年6月26日（金）から28日（日）の3日間、立川市で開催されます。

Q. クラウドファンディングの支援期間はいつまでですか？

A. 2026年5月26日（火）23時まで実施しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 創立100周年を記念したフェス開催へ！国立音楽大学「くにおん100フェス」 appeared first on Dtimes.