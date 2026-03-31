開催：2026.3.31

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 2 - 13 [ナショナルズ]

MLBの試合が31日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとナショナルズが対戦した。

フィリーズの先発投手はタイワン・ウォーカー、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

1回表、4番 デーレン・リレ 初球を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでナショナルズ得点 PHI 0-1 WSH、5番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PHI 0-2 WSH、7番 ホセ・テナ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PHI 0-3 WSH、8番 ホルビト・ビバス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 PHI 0-4 WSH

2回表、6番 ドルー・ミラス 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 PHI 0-5 WSH

3回表、2番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 PHI 0-6 WSH、3番 ブレイディ・ハウス 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 PHI 0-7 WSH

5回裏、9番 ラファエル・マルシャン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 2-7 WSH

6回表、7番 ホセ・テナ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PHI 2-8 WSH、1塁ランナーホルビト・ビバス 盗塁失敗でナショナルズ得点 PHI 2-9 WSH

9回表、1番 ジェームズ・ウッド カウント3-2から押し出しの四球でナショナルズ得点 PHI 2-10 WSH、2番 ルイス・ガルシア 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PHI 2-12 WSH、4番 デーレン・リレ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 PHI 2-13 WSH

試合は2対13でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はフィリーズのタイワン・ウォーカーで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 10:50:28 更新