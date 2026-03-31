転勤のため引っ越しをしましたが、同じような条件で引っ越しした友人の引っ越し料金と5万円も差がありました。同じ会社でも差が出るのは何が原因ですか？

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転勤にともなう引っ越しでは、同じ引っ越し業者を利用した場合でも、料金に差が出ることがあります。条件がほとんど同じに見えると、「なぜここまで金額が違うのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。実際には、見積額を左右する要素は一つではなく、細かな条件の違いが料金差につながることがあります。 そこで本記事では、同じ引っ越し業者でも引っ越し料金に差が出る原因について解説します。

同じ引っ越し業者でも料金に差が出るのはなぜ？

同じ引っ越し業者を使っていても、引っ越し料金が同じになるとはかぎりません。引っ越し料金は、同じ引っ越しであっても一律ではなく、そのときの依頼内容や作業条件によって変わるためです。見た目には似たような引っ越しでも、実際には料金に影響する違いがいくつもあります。
例えば、引っ越し日が平日か土日か、午前か午後か、繁忙期か通常期かによって、料金の設定は変わりやすくなります。
また、出発地と到着地の距離が同じ程度でも、建物の立地や作業のしやすさによって必要な手間は変わります。引っ越し業者はトラック、作業員、時間をもとに見積もりを出すため、条件が少し違うだけでも数万円の差が出ることがあります。
そのため、「友人と同じ業者を使ったのに高かった」という場合でも、すぐに不当な請求と考えるのではなく、まずはどの条件が違っていたのかを確認することが大切です。

引っ越し料金の差が出やすい主な原因は、時期・時間帯・荷物量

料金差が出やすい原因として、まず挙げられるのが引っ越しの時期です。転勤が多い時期は依頼が集中するため、通常より料金が高くなりやすくなります。特に3～4月は予約が埋まりやすく、同じ業者でも通常期より高い金額になることがあります。そのため、引っ越し日が数日違うだけでも、混み具合によって料金に差が出る場合があります。
次に、時間帯も重要です。午前は人気が高く、業者にとっても予定を組みやすいため、料金が高めになる一方で、午後や時間指定なしは比較的安くなることがあります。友人は午後、自分は午前だったという違いだけでも、料金に差が出る可能性があります。
さらに、荷物量の差も大きな要因です。本人は「ほとんど同じ」と思っていても、段ボールの数が少し多い、家具が一つ多い、大型家電や自転車があるといった違いで、必要なトラックの大きさや作業員数が変わります。特にベッド、洗濯機、冷蔵庫などの大型の荷物は、全体の作業量に影響しやすいため注意が必要です。

建物条件やオプション、見積もり方法でも差が広がる

引っ越し料金は、荷物や日程だけで決まるわけではありません。旧居や新居の建物条件も、料金に大きく関わります。例えば、エレベーターがない、階段が狭い、トラックを建物の前に止めにくいといった条件では、荷物の運び出しに時間がかかります。その分、作業負担が増え、料金が上がることがあります。
また、オプションの有無も確認したいポイントです。エアコンの取り外しや取り付け、不用品回収、洗濯機の設置、車やバイクの輸送などを依頼すると、基本料金に加えて費用が発生します。そのため、依頼内容に追加作業があるかどうかで、総額が大きく変わることがあります。
さらに、見積もり方法による違いもあります。訪問見積もりでは、荷物量や建物条件を詳しく確認できるため、比較的正確な金額が出やすくなります。
一方で、電話やインターネットだけの見積もりでは、情報が十分に伝わらず、当日に追加料金が発生することもあります。そのため、見積もりを比べるときは、金額だけでなく、作業内容まで確認することが大切です。

引っ越し料金の差は条件を確認して見極めよう

同じ引っ越し業者を利用していても、引っ越し料金に差が出るのは珍しいことではありません。引っ越し時期や時間帯、荷物量、建物条件、オプションの有無、見積もり方法など、さまざまな要素が重なって金額が決まるためです。友人と見た目には似た条件でも、業者から見れば作業内容が異なることは少なくありません。
友人より引っ越し料金が5万円高かった場合、まずは見積書の内訳を確認し、何が料金差につながったのかを整理してみることが大切です。理由が分かれば納得しやすくなり、次回の引っ越しでは対策もしやすくなります。料金だけを比べるのではなく、条件を細かく見比べることが、無駄な出費を防ぐ第一歩になるでしょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー