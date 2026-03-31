転勤のため引っ越しをしましたが、同じような条件で引っ越しした友人の引っ越し料金と5万円も差がありました。同じ会社でも差が出るのは何が原因ですか？

同じ引っ越し業者でも料金に差が出るのはなぜ？

同じ引っ越し業者を使っていても、引っ越し料金が同じになるとはかぎりません。引っ越し料金は、同じ引っ越しであっても一律ではなく、そのときの依頼内容や作業条件によって変わるためです。見た目には似たような引っ越しでも、実際には料金に影響する違いがいくつもあります。

例えば、引っ越し日が平日か土日か、午前か午後か、繁忙期か通常期かによって、料金の設定は変わりやすくなります。

また、出発地と到着地の距離が同じ程度でも、建物の立地や作業のしやすさによって必要な手間は変わります。引っ越し業者はトラック、作業員、時間をもとに見積もりを出すため、条件が少し違うだけでも数万円の差が出ることがあります。

そのため、「友人と同じ業者を使ったのに高かった」という場合でも、すぐに不当な請求と考えるのではなく、まずはどの条件が違っていたのかを確認することが大切です。



引っ越し料金の差が出やすい主な原因は、時期・時間帯・荷物量

料金差が出やすい原因として、まず挙げられるのが引っ越しの時期です。転勤が多い時期は依頼が集中するため、通常より料金が高くなりやすくなります。特に3～4月は予約が埋まりやすく、同じ業者でも通常期より高い金額になることがあります。そのため、引っ越し日が数日違うだけでも、混み具合によって料金に差が出る場合があります。

次に、時間帯も重要です。午前は人気が高く、業者にとっても予定を組みやすいため、料金が高めになる一方で、午後や時間指定なしは比較的安くなることがあります。友人は午後、自分は午前だったという違いだけでも、料金に差が出る可能性があります。

さらに、荷物量の差も大きな要因です。本人は「ほとんど同じ」と思っていても、段ボールの数が少し多い、家具が一つ多い、大型家電や自転車があるといった違いで、必要なトラックの大きさや作業員数が変わります。特にベッド、洗濯機、冷蔵庫などの大型の荷物は、全体の作業量に影響しやすいため注意が必要です。



建物条件やオプション、見積もり方法でも差が広がる

引っ越し料金は、荷物や日程だけで決まるわけではありません。旧居や新居の建物条件も、料金に大きく関わります。例えば、エレベーターがない、階段が狭い、トラックを建物の前に止めにくいといった条件では、荷物の運び出しに時間がかかります。その分、作業負担が増え、料金が上がることがあります。

また、オプションの有無も確認したいポイントです。エアコンの取り外しや取り付け、不用品回収、洗濯機の設置、車やバイクの輸送などを依頼すると、基本料金に加えて費用が発生します。そのため、依頼内容に追加作業があるかどうかで、総額が大きく変わることがあります。

さらに、見積もり方法による違いもあります。訪問見積もりでは、荷物量や建物条件を詳しく確認できるため、比較的正確な金額が出やすくなります。

一方で、電話やインターネットだけの見積もりでは、情報が十分に伝わらず、当日に追加料金が発生することもあります。そのため、見積もりを比べるときは、金額だけでなく、作業内容まで確認することが大切です。



引っ越し料金の差は条件を確認して見極めよう

同じ引っ越し業者を利用していても、引っ越し料金に差が出るのは珍しいことではありません。引っ越し時期や時間帯、荷物量、建物条件、オプションの有無、見積もり方法など、さまざまな要素が重なって金額が決まるためです。友人と見た目には似た条件でも、業者から見れば作業内容が異なることは少なくありません。

友人より引っ越し料金が5万円高かった場合、まずは見積書の内訳を確認し、何が料金差につながったのかを整理してみることが大切です。理由が分かれば納得しやすくなり、次回の引っ越しでは対策もしやすくなります。料金だけを比べるのではなく、条件を細かく見比べることが、無駄な出費を防ぐ第一歩になるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー