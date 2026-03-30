STARGLOW新曲「USOTSUKI」MV公開！前作「Green Light」のラストカットから繋がる作品

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、4月1日にCDリリースとなる新曲「USOTSUKI」のMVを公開した。

■グループの軌跡をADAMを中心に描く

「USOTSUKI」は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。通知音や画面越しの距離感といった現代的な描写が喪失感を際立たせ、繰り返される「Take it back」が“時間を巻き戻したい”という願いを刻み込んでいる。

今回のMVコンセプトは「バタフライエフェクト」。ほんの小さな選択が、想像を超える未来をつくり出す。まさに、メンバーそれぞれの決断が重なり合って誕生したSTARGLOWの軌跡を、メンバーの中で唯一、一般公募からオーディションに合格したADAMを中心に描いている。

前作「Green Light」のラストカットから繋がる本作は、ADAMが仲間（蝶）を求めて「蝶の形の穴」を覗き込むと、そこにはまだ見ぬ別々の世界が広がっていた。やがて物語は、星空の下で躍動する5人のパフォーマンスへと結実してゆく。それはSTARGLOWとして共に輝き、音楽を通して世界へ挑む覚悟と歓喜の表明に他ならない。

まるで絵画の世界に入り込んだかのような、ダークポップかつグラフィカルな映像美。その断片に込められた彼らの意志を、ぜひ目撃しよう。

■STARGLOW・ADAM コメント